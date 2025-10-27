Se trata de Bruno Ragone, integrante del famoso grupo tucumano y expareja de una reconocida periodista mendocina. En las últimas horas, fue expuesto en las redes.

Las redes sociales se ha convertido en un nido de popularidad y diversas historias que toman viralidad. En las últimas horas, una reconocida influencer argentina contó una fuerte experiencia con uno de los miembros del Destino San Javier y el video en TikTok tomó fuerte repercusión. ¿Qué ocurrió?

La usuaria, de nombre Avi Rodríguez, cuenta con casi 1 millón de seguidores y su historia no pasó desapercibida en el marco de las redes. La muchacha contó el intercambio que tuvo con Bruno Ragone, expareja de la periodista mendocina Gisela Campos, y destacó la agresividad que éste habría tomado por un pedido de ella.

Los supuestos mensajes de Bruno Ragone Embed - Un integrante de Destino San Javier fue escrachado por mensajes subidos de tono: "Las que muestran las tetas" Rodríguez comenzó a relatar lo sucedido: "Me entra a mandar mensajes, yo entro al perfil y digo 'a vos naciste antes que yo, naciste varios años antes que yo'". Acto seguido, la creadora de contenido habría confrontado al artista: "Entonces le digo '¿Disculpá y buscarte una de tu edad no?'".

"Yo entiendo y respeto a las chicas de mi edad o más chicas que les guste estar con tipos más grandes. Cada uno de su olla que haga lo que quiera total no es la mía. Los tipos que constantemente están buscando pendejas hay algo como de morbo ahí", expresó en corto Avi.

"Una cosa es que tengas 60 y le hables a una de 50, pero no le estes mandando mensajes a pibas de 20 años", expresó la influencer, luego prosiguió con la historia: "Me entra a bardear, no le gustó. Tiene mujer y una banda de música".