Mariana Brey salió con los tapones de punta y destrozó a Axel Kicillof tras las elecciones

La conductora de Carnaval Stream y panelista de Telefe habló fue tajante contra el gobernador.

Las elecciones legislativas son sin lugar a dudas el tema principal de este lunes 27 de octubre. Los resultados de los comicios despertaron miles de opiniones y entre ellas estuvo la de Mariana Brey, reconocida periodista y panelista de Telefe quien apuntó sin dudarlo contra Axel Kicillof.

"Lo escucho al gobernador y digo lo ve todo mal, todo tipo de cambio y de proceso lo ve mal", comenzó expresando la conductora de Carnaval Stream en su programa Fractura Expuesta. Pero esto no fue todo, ya que también dejó en claro que Axel Kicillof "trata a la gente de estúpida".

"A la gente le explicás, es un proceso y lo vas aprendiendo como aprendieron tantas otras cosas. Cómo puede no estar de acuerdo con una forma de votación que es absolutamente transparente", expresó de forma contundente la periodista, que defiende las ideas de Javier Milei y en diversas ocasiones discute fuertemente con Nancy Pazos en Telefe.

Pero esto no fue todo, ya que se cuestionó si Axel Kicillof no acepta los cambios "porque los propone Milei o porque es un hombre que no se puede adaptar a los cambios con facilidad y entonces cree que la sociedad tiene que seguir viviendo como en 1950".