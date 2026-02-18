¡Un fuego total! Maxi López posó en sunga junto a Daniela Christiansson y prendió fuego las redes sociales

Maxi López y la modelo sueca compartieron una postal de alto voltaje mientras definen su futuro familiar en Buenos Aires.

Cómo se ve Maxi López en su foto en sunga para Instagram. / @danielachristiansson

El presente de Maxi López en Argentina no podría ser más exitoso, pero su corazón sigue dividido por la distancia. Mientras el exfutbolista brilla en las cocinas de MasterChef Celebrity, una reciente y fogosa publicación en redes sociales junto a su esposa, Daniela Christiansson, encendió todas las alarmas sobre una inminente mudanza.

maxi lopez daniela christiansson (1) El participante de MasterChef Celebrity ya prepara su casa en Argentina para recibir a su mujer. @danielachristiansson En la imagen, se los ve a ambos muy acaramelados en una pileta, él luciendo una sunga y ella una bikini, sellando el posteo con un "soon" ("pronto") que hace soñar a sus seguidores con el reencuentro definitivo en suelo porteño.

La foto hot de Christiansson y Maxi López para las redes sociales La imagen compartida por el ex jugador de fútbol no pasó desapercibida en las redes sociales. No solamente llamó la atención por la gran intimidad que muestra de una pareja que no suele ser muy mediática, sino por el cuerpo de Maxi López.

maxi lopez daniela christiansson (3) Maxi López y Daniela Christiansson posaron muy apasionados en una pileta europea. @danielachristiansson Varios usuarios de Instagram consideraron que López quiso engañar a todos al publicar una foto vieja porque su aspecto físico no es idéntico al que muestra actualmente en el programa de Telefe. Algunos de los comentarios que llovieron rápidamente en el posteo fueron: “¿Tan flaco estás ahora?”, “Vos no estás así”, “Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop” y “Esa foto es revieja”.

Daniela Christiansson y Maxi López Maxi López se convirtió en una de las revelaciones de la temporada entre la cocina y Luzu TV. @danielachristiansson Más allá de las críticas, la realidad es que el exdelantero ha encontrado un nuevo nicho como figura mediática y no tiene intenciones de soltarlo. “El cariño de la gente es una de las cosas más lindas que ahora me está pasando en Argentina”, confesó conmovido ante las cámaras de Infama.