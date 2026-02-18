¡Un fuego total! Maxi López posó en sunga junto a Daniela Christiansson y prendió fuego las redes sociales
Maxi López y la modelo sueca compartieron una postal de alto voltaje mientras definen su futuro familiar en Buenos Aires.
El presente de Maxi López en Argentina no podría ser más exitoso, pero su corazón sigue dividido por la distancia. Mientras el exfutbolista brilla en las cocinas de MasterChef Celebrity, una reciente y fogosa publicación en redes sociales junto a su esposa, Daniela Christiansson, encendió todas las alarmas sobre una inminente mudanza.
En la imagen, se los ve a ambos muy acaramelados en una pileta, él luciendo una sunga y ella una bikini, sellando el posteo con un "soon" ("pronto") que hace soñar a sus seguidores con el reencuentro definitivo en suelo porteño.
La foto hot de Christiansson y Maxi López para las redes sociales
La imagen compartida por el ex jugador de fútbol no pasó desapercibida en las redes sociales. No solamente llamó la atención por la gran intimidad que muestra de una pareja que no suele ser muy mediática, sino por el cuerpo de Maxi López.
Varios usuarios de Instagram consideraron que López quiso engañar a todos al publicar una foto vieja porque su aspecto físico no es idéntico al que muestra actualmente en el programa de Telefe. Algunos de los comentarios que llovieron rápidamente en el posteo fueron: “¿Tan flaco estás ahora?”, “Vos no estás así”, “Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop” y “Esa foto es revieja”.
Más allá de las críticas, la realidad es que el exdelantero ha encontrado un nuevo nicho como figura mediática y no tiene intenciones de soltarlo. “El cariño de la gente es una de las cosas más lindas que ahora me está pasando en Argentina”, confesó conmovido ante las cámaras de Infama.
Con la final del reality de cocina a la vuelta de la esquina y sus exitosas participaciones en Luzu TV, Maxi López tiene todo listo para el desembarco familiar: “Mi idea de quedarme en Argentina sigue firme, ya tengo la casita y estoy armando las cosas. Ahora tengo que ir a Europa cuando termine MasterChef y después ya vendré definitivamente”, sentenció.