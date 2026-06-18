Un famoso deportista se casó en secreto y mostró las postales de la lujosa boda en Francia

El medallista olímpico decidió dar uno de los pasos más importantes de su vida desde la privacidad: los detalles.

El misterio se despejó cuando el saltador con garrocha Armand "Mondo" Duplantis y la modelo Desiré Inglander decidieron hacer públicas las imágenes de su casamiento. Aunque el enlace legal se había formalizado en marzo a través de un trámite privado, la pareja eligió el 12 de junio para llevar a cabo la fiesta principal en la Costa Azul de Francia.

El evento, que contó con la cobertura de la revista Vogue, tuvo como locaciones principales el Castillo de Castellaras y la Villa Eilenroc, ubicados en las zonas de Cannes y Antibes.

Las imágenes compartidas de la boda El joven deportista y la modelo, se carason el 14 de junio. IG @desireinglander Según detalló la influencer, el atleta nacido en Luisiana se encargó de definir la propuesta musical y gastronómica, mientras que ella se concentró en la decoración y las flores. Esta dinámica les permitió integrar las tradiciones estadounidenses de Duplantis con las costumbres suecas de la joven. Durante la ceremonia, el toque personal lo aportó un pianista que interpretó una versión instrumental de un clásico de ABBA, marcando el inicio formal de la celebración ante sus familias y amigos más cercanos.

Las postales de la boda. IG @desireinglander La estética y el vestuario ocuparon un lugar central en la jornada. Para el intercambio de votos, Desiré eligió un vestido de organza de seda con encaje bordado a mano, diseñado por la sueca Ida Lanto e inspirado en el estilo clásico de Grace Kelly, el cual acompañó con joyería de Tiffany & Co. Para el momento de la fiesta, optó por un cambio de look con un diseño del francés Antoine Guérin.

Un casamiento de gran lujo. IG @desireinglander Por su lado, el campeón olímpico vistió una chaqueta blanca de seda cruda combinada con pantalones oscuros, una elección asesorada por Saman Amel para la cual tomó como referencia la elegancia tradicional de su padre y la impronta del personaje James Bond.