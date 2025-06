Un conductor de OLGA sufrió un tremendo accidente al caer de un escenario en pleno show

"Me di un palo terrible, pero me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata, al otro día cuando vi un par de moretones dije 'podría haber sido mucho peor'", relató entre risas el periodista conocido como el Pollo Álvarez en Intrusos (América TV), donde incluso exhibió las marcas de la caída al quitarse la remera en vivo. El suceso ocurrió debido a un desnivel en el escenario que pasó desapercibido.

El humor no lo abandonó ni en el momento más bochornoso. "No sé la altura que tenía porque de la vergüenza, no sabés cómo me levanté", confesó. A pesar del susto del tremendo accidente, el conductor sigue disfrutando de su cobertura del torneo internacional, donde incluso cumplió el sueño de conocer a David Beckham.