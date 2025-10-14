Tristeza: los famosos despidieron al periodista Luis Pedro Toni tras su fallecimiento

El comunicador murió a los 91 años y el mundo periodístico lo despidió a través de las redes sociales.

Luis Pedro Toni fue un gran referente del periodismo en Argentina y sin lugar a dudas que la noticia sobre su fallecimiento conmocionó a todos. El histórico conductor tenía 91 años y sus colegas decidieron rendirle homenaje con emotivos mensajes de despedida en las redes sociales.

Su salto a la fama masiva llegó con la televisión. Fue una de las caras más reconocidas de noticieros como "Tele-Sucesos" y de ciclos icónicos como "Sábados de la bondad". Se convirtió en el primero en llevar los "chimentos" a los noticieros, un formato que luego se replicaría hasta el hartazgo.

Uno de los primeros en compartir la tristeza por la partida de Luis fue el conductor Fabián Veppo quien le dedicó unas hermosas palabras: "Falleció Luis Pedro Toni. Te vamos a extrañar. Trabajé tantas veces con vos, fuimos vecinos. Tantos encuentros. Que descanses en paz".

Los mensajes de los famosos tras la muerte de Luis Pedro Toni Captura de pantalla 2025-10-14 162454 El mensaje de Pablo Duggan tras la muerte de Luis Pedro Toni. Foto: captura de pantalla X/ @pabloduggan. Daniel Ambrosino, reconocido panelista y periodista de América, fue otra de las figuras que le dedicó un mensaje a Luis Pedro Toni: "Que triste…!!! Falleció Luis Pedro Toni. Gran periodista. Gran persona. Arranqué con él por aquella época en CVN (ahora A24) haciendo ‘Primera Fila’. Abrazo enorme a su familia".