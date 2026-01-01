Tras una escandalosa infidelidad: la famosa modelo que volvió a apostar al amor y presentó a su nuevo novio

La mediática dejó atrás una traumática separación y recibió el 2026 a puro romance. La morocha compartió el video del ritual que blanqueó su romance.

El 2026 comenzó con una sorpresa romántica en las redes sociales. Sofía Jiménez, apodada "Jujuy", había jurado cerrarle las puertas al amor tras sufrir una de las desilusiones más públicas de la farándula. En las últimas horas, confirmó estar nuevamente en pareja.

La revelación llegó a través de un video en Instagram donde la modelo se mostró realizando el popular ritual de meterse debajo de la mesa para recibir el Año Nuevo, una tradición que asegura atraer el amor. Sin embargo, Sofía no estaba sola: en el clip se la ve compartiendo risas y complicidad con un joven, para terminar sellando el momento con un apasionado beso que oficializó el vínculo.

Un nuevo comienzo Embed - Tras una infidelidad escandalosa, una famosa modelo volvió a apostar al amor y presentó a su nuevo novio “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. WOW”, escribió la influencer, visiblemente emocionada. En sus historias, profundizó sobre su incredulidad ante este nuevo capítulo:

“Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, ¡Dios mío! No entiendo nada”. Aunque no reveló el nombre de su compañero, la felicidad de la jujeña fue celebrada por miles de seguidores que fueron testigos de su sufrimiento pasado.

La infidelidad que destruyó ilusiones La alegría actual de Sofía tiene un valor especial si se recuerda el escándalo que protagonizó en 2023, cuando su relación con Bautista Bello terminó de la peor manera. En aquel entonces, la pareja intentaba una reconciliación cuando se viralizaron fotos del polista besando a otra mujer en un boliche de Río de Janeiro.