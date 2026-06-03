Las revelaciones de la nueva película sobre la enigmática supermodelo Kate Moss

Han sido pocas las veces que el ícono de la moda ha hablado sobre su vida privada, pero ahora, ha dado autorización para ser retratada en una película sobre su amistad con el artista Lucian Freud.

La icónica supermodelo Kate Moss ha ocupado la portada de numerosas revistas, ha desfilado en miles de pasarelas y rara vez ha dejado de acaparar titulares desde que fue descubierta, siendo aún adolescente, en el suburbio londinense de Croydon a finales de los años 80.

Más allá de todas las historias sensacionalistas que la retratan como una fiestera que se codea con otras celebridades de primer nivel, ella ha logrado mantenerse como una especie de enigma y rara vez concede entrevistas.

En un artículo de Vanity Fair de 2012, reveló que había adoptado el mantra de "nunca quejarse, nunca dar explicaciones", que había aprendido de su entonces novio, Johnny Depp.

Es por eso que la nueva película Moss & Freud —un relato semificcionalizado sobre el momento en el que el aclamado artista Lucian Freud pintó su retrato en 2002— podría resultar una sorpresa y una fuente de fascinación para muchos.

Escrita y dirigida por el cineasta británico-neozelandés y ganador del Oscar James Lucas, la cinta está protagonizada por Ellie Bamber, quien encarna a una doble asombrosamente parecida a Moss mientras esta posa desnuda para Freud (interpretado por Derek Jacobi) a principios de la década de los 2000; la película narra, además, la insólita amistad que surgió entre ambos como resultado de aquella experiencia.

Sean Gleason La nueva película Moss & Freud se centra en el periodo de principios de la década de los 2000 en el que Kate Moss posó desnuda para el artista Lucian Freud.

La película ofrece una mirada tierna y matizada a la vida privada de una mujer bajo el deslumbrante foco de la fama, sugiriendo que, en ese momento de su carrera, padecía agotamiento extremo.

Esta insólita dupla con Freud —considerado uno de los retratistas británicos más importantes del siglo XX y conocido por sus retratos íntimos y viscerales de sus modelos— parece llevar a Moss a reevaluarse a sí misma y a replantearse su propósito.

Mientras posa para Freud —cada noche, de 19:00 a 02:00, durante nueve meses—, la película la muestra tomando, de manera simultánea, algunas decisiones trascendentales para su vida.

La participación de Moss en la película

Getty Images Moss (izq.) se convirtió en productora ejecutiva de la película. En la imagen aparece junto a Derek Jacobi y Ellie Bamber.

Todo esto no es mera conjetura por parte de Lucas, ya que —en un hecho sin precedentes— Moss no solo aprobó la película (según cuenta él, a lo largo de los años ella había rechazado las solicitudes de todos los demás documentalistas y cineastas para realizar una obra sobre su vida), sino que también se incorporó al proyecto como productora ejecutiva.

Incluso ayudó a elegir a Bamber para interpretarla y pasó tiempo con la actriz para que esta pudiera retratar a su personaje con la mayor fidelidad posible.

"Por lo general, no quiero que la gente vea a mi verdadero yo", dice Bamber —en el papel de Moss— en un momento de la pantalla. "Entrar al interior... eso es algo precioso, ¿verdad?".

Entonces, ¿qué llevó a Moss a dar luz verde a esta producción en particular?

Lucas cuenta que se dirigió a Moss por primera vez para hablarle de la película "a la vieja usanza": con una carta que mandó por correo postal.

Le explicó a la BBC que en ella daba detalles de "quién era yo y por qué creía que este acontecimiento [su posado para Freud] podría haber supuesto un momento tan crucial —un verdadero punto de inflexión— en su vida, exponiendo mi visión artística y cinematográfica para la película".

Y añade: "Los dioses del cine debieron de mirarme con buenos ojos, pues ella respondió con gran rapidez y, poco después, ya estábamos poniendo todo en marcha".

"Me preguntaba de qué habrían conversado dos titanes de la cultura", explica al referirse a lo que le atrajo de la premisa, "y qué habrían encontrado tan intrigante y familiar el uno en el otro".

Añade que el escenario del Londres de la década de los 2000 —evocado mediante montajes de desfiles de moda, fiestas tras bastidores y fotografías de los paparazzi de la época— fue otro de los elementos que le atrajeron de este capítulo de la vida de Moss: "En la época en que se realizó el cuadro, Londres era un lugar efervescente, rebosante de creatividad, hedonismo y un gran sentido de comunidad".

La línea temporal de la película también avanza hasta el año 2004, lo que permite incluir escenas de la legendaria fiesta del 30º cumpleaños de Moss —bautizada como "The Beautiful and the Damned" (Los bellos y los malditos) e inspirada en la novela de F. Scott Fitzgerald ambientada en la era del Jazz—; una celebración que la edición británica de la revista Vogue calificó como "una lección de desenfreno "fashion"".

Getty Images Lucian Freud y Kate Moss juntos en 2003: la prensa sensacionalista especuló sobre la naturaleza de su relación.

Moss & Freud no intenta contar toda la historia de fondo de Moss.

En cambio, al centrarse principalmente en el periodo en el que posó para Freud —momento en el que también descubrió que estaba embarazada—, actúa como una instantánea íntima de casi un año de su vida.

Las reflexiones más fascinantes de la película

Esto no significa que no haya algunas revelaciones sorprendentes en la película.

Se muestra a Moss visitando un club de S&M en Berlín; sin embargo, cuando la gente comienza a tocarla en la pista de baile, ella queda visiblemente angustiada, y una serie de flashbacks revelan cómo esa situación le recuerda a otras ocasiones, vividas anteriormente en su carrera, en las que se sintió explotada.

Anteriormente, en 2008, Moss comentó a la revista Joy cuánto le gustaba "el Berlín nocturno; la ciudad tiene algo oscuro... algo erótico", declarando que el salvaje KitKatClub de la capital era "su favorito".

No obstante, el hecho de si inicialmente se le negó la entrada al club —y si, tal como se muestra en la película, le pidió a su taxista que se quedara en ropa interior para poder acceder al local haciéndose pasar por pareja— es un episodio sobre el que Moss nunca se ha pronunciado.

Y si bien se informó que Moss sufrió un accidente automovilístico en Essex en 2001, mientras la llevaban en carro a una sesión fotográfica, la película la muestra evitando por los pelos otro percance; esta vez, sin embargo, era ella quien iba manejando.

Mientras revisa su teléfono, conduce a toda velocidad y de manera hedonista en un descapotable, fumando un cigarrillo y con varias botellitas vacías de champán esparcidas a sus pies.

También la vemos enamorarse de Jefferson Hack, editor de la revista de estilo Dazed & Confused, quien más tarde se convertiría en el padre de su hija, Lila Grace Moss; esto ocurre después de que él la entrevista y se saliera del guion con preguntas personales sobre sus gustos sobre los hombres.

Esto coincide con el perfil que Hack escribió sobre ella para Dazed & Confused en 1999 —y no en 2002, como sugiere la película—, en el que le preguntaba: "Últimamente se ha mencionado a muchos hombres diferentes en tu vida, pero ninguna relación estable. ¿Acaso no hay nadie que sea lo suficientemente bueno para ti?".

Lo más escandaloso es que se muestra a Freud y Moss consumiendo opio juntos durante el proceso de la pintura; y, si bien este aspecto de su relación nunca se había hecho público anteriormente, Lucas lo confirma: "Lo que se encuentra en Moss & Freud es la verdad de Kate y la verdad de Lucian."

"Todo lo que se experimenta es realidad; mis adornos son meros recursos cinematográficos".

También se retratan los desencuentros entre ambos durante el proceso pictórico: Freud se enfurece cuando ella llega tarde una tarde a una sesión de posado.

A lo largo de los años, ha habido especulaciones en la prensa sensacionalista sobre la naturaleza exacta de su relación, dada la reputación de Freud como un donjuán que, según se estima, tuvo 14 hijos.

La película retrata a Freud —quien falleció en 2011— como alguien profundamente enamorado de Kate, y celoso cuando ella conoce a Hack.

Sin embargo, la relación se presenta como puramente platónica; al menos, por parte de Moss.

También somos testigos del momento en el que Freud le hace un tatuaje: no el par de golondrinas en la espalda, como algunos creen, sino una bandada de pájaros en el muslo, sobre la cual ella ha comentado anteriormente: "Probablemente sigo siendo la única persona viva con un Lucian Freud en el muslo".

Getty Images Moss se labró su fama en los años 90 como una de las supermodelos más famosas del mundo, pero ha declarado que sufrió una "crisis nerviosa" tras uno de sus primeros trabajos.

La escena más conmovedora de la película tiene lugar cuando Moss le describe a Freud el maltrato que sufrió durante una de sus primeras sesiones fotográficas, de la cual vemos un breve fragmento en un flashback.

En ella, Moss se vio presionada a posar en topless, y en Moss & Freud comenta sobre su compañero en aquella sesión: "Fue un auténtico cabrón conmigo; no te lo creerías. Tenía 17 años, me daba vergüenza mi cuerpo y simplemente lo aguanté. Después de aquello, me quedé en la cama durante dos semanas".

La película incluye flashbacks en blanco y negro de la sesión y hace una referencia clara al famoso anuncio de ropa interior de Calvin Klein de 1992, que ella protagonizó junto a Mark Wahlberg —entonces conocido como el rapero Marky Mark—.

En una inusual entrevista concedida a Vanity Fair en 2012, Moss describió cómo ese trabajo le había provocado una "crisis nerviosa"; asimismo, en una aparición en 2022 en el programa Desert Island Discs de BBC Radio 4, recordó haberse sentido "completamente [cosificada]. Y vulnerable y asustada".

En 2020, Wahlberg le habló al diario The Guardian sobre esa sesión: "Creo que, probablemente, yo era un poco rudo. Iba un poco a lo mío. No era muy... mundano, digámoslo así".

La película de Lucas sugiere que sus experiencias durante esa sesión fueron determinantes para inculcarle cierta cautela emocional.

"Por eso interpreto estos papeles frente a la cámara; me prometí a mí misma que nunca volvería a sentirme así", dice en un momento dado. Son precisamente este tipo de revelaciones adicionales sobre la leyenda de Moss las que dotan a la película de una profundidad que trasciende los titulares.

¿Qué tan sincera es Moss & Freud?

Getty Images Kate Moss y Lucian Freud caminan por una calle de Londres.

Por supuesto, el hecho de que Moss figure como productora de la película podría llevar a algunos a cuestionarse hasta qué punto Moss & Freud ofrece una imagen de ella cuidadosamente elaborada.

Sin duda, dada la tendencia actual hacia los documentales sobre celebridades "retocados" —como la reciente serie de Netflix sobre David y Victoria Beckham, coproducida por la propia productora de David, Studio 99—, el público se muestra más escéptico que nunca respecto a lo que ve.

No obstante, Lucas insiste en subrayar que Moss & Freud "está lejos de ser un pulido publirreportaje sobre una celebridad".

Y añade: "Con el debido respeto, le presenté cada una de las versiones del guion para su revisión; apenas hubo cambios, pero, al mismo tiempo, sus aportes le dieron rigor a todo el material y, en consecuencia, le dieron riqueza al resultado final de la película... Todo lo que dijo fue honesto y sincero. Y, por lo general, bastante divertido".

Sin duda, Moss & Freud ofrece tan solo un atisbo de un momento particularmente memorable de su vida, en lugar de intentar crear algo más definitivo.

Pero, si bien dista mucho de ser un acceso total y sin restricciones a la modelo, sí permite a sus seguidores adentrarse en su vida con una profundidad nunca antes concedida.

De hecho, la editora de moda y belleza Jo Hoare se muestra ambivalente respecto a la mera existencia de la obra.

"A sus seguidores les atrae toda la leyenda que la rodea —los novios conflictivos, las grandes noches de fiesta, su actitud despreocupada—, y todo ello se ve enormemente potenciado por el hecho de que ella resulte tan misteriosa e inescrutable".

"Creo sinceramente que la película va a ser popular entre personas como yo, que crecimos en las décadas de los 90 y los 2000, pero una parte de mí se pregunta: "¿realmente quiero saber más?" o "¿acaso la adoro precisamente porque no la conozco del todo?'".

En efecto, el elusivo atractivo de Moss le ha reportado grandes beneficios a lo largo de toda su carrera, haciendo que obras como el retrato de Freud resulten aún más lucrativas: la pintura se vendió por US$7,1 millones de la época, a pesar de que ni la modelo ni el artista quedaron particularmente satisfechos con el resultado final.

Nos encontramos ante un icono que ha perfeccionado el arte de "darles lo que quieren ", tal como ella misma afirma en la película, logrando al mismo tiempo seguir siendo una figura enigmática. Y, a pesar de los selectivos atisbos que ofrece este documental, todo apunta a que ese legado perdurará.

*Esta es una adaptación al español de una historia publicada en inglés por BBC Culture. Para leerla en su versión original, haz clic aquí.

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FUENTE: BBC