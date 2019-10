Lourdes Sánchez atravesó una operación de urgencia en la que debieron quitarle las trompas de Falopio y el apéndice. El cuadro tuvo lugar días después de que en el Sanatorio de Los Arcos le detectaran la infección extendida.

En Nosotros a la Mañana, pasaron en un audio de la bailarina en el que cuenta cómo se siente y si piensa accionar legalmente contra la mencionada clínica tras los rumores de mala praxis.

“Hoy amanecí un poquito mejor, ayer fue un día más duro. Hay medicamentos que no tolero y me dieron náuseas, pero de ánimo estoy positiva. Fue mucho de repente, pero agradezco que haya sido tomado a tiempo porque era mucho más duro de lo que pensábamos. Fue un milagro que no muera”, explicó sobre el delicado momento de salud que atravesó en estos días.

Y sobre alguna posible denuncia descartó: “No, no, ni ahí. No creo que en este momento tenga la cabeza para hacer eso. Mi ginecóloga de cabecera me dijo que estaba todo medio oculto, difícil de que saliera en una tomografía o en una ecografía. La verdad es que había que entrar y verlo".

Para llevar mayor tranquilidad sobre el asunto, la bailarina volvió a replicar el mismo mensaje en su cuenta de Twitter: “Quiero aclarar que no hubo mala praxis con respecto a mi salud, me atendieron muy bien como siempre en la clínica Los Arcos y quiero agradecer a todos los médicos, enfermeros y personal de la clínica Zabala que me están atendiendo de diez".

Queria aclarar, porque escuche por ahi que no hubo mala praxis con respecto a mi salud, me atendieron muy bien como siempre en la clínica Los Arcos y quiero agradecer a todos los médicos, enfermeros y personal de la clínica Zabala que me están tendiendo de diez — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) October 21, 2019

A su vez, Lourdes compartió un video con sus compañeros de Los Ángeles de la Maañana, el programa donde trabaja como panelista confesó: "Estoy viva de milagro".