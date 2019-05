Luego de haber dicho que la idea de pasar por el altar le parecía "muy caro", El Chato Prada sorprendió a Lourdes Sánchez en medio de un ensayo del Bailando 2019 para pedirle casamiento.

En las imágenes que se vieron en Siempre show, el productor de Marcelo Tinelli llegó con una caja roja, donde llevaba una alianza, para hacerle la gran pregunta a su pareja: "¿Te querés casar conmigo?".

En un principio, Lourdes no creía la situación. "¡Mentira! No, me estás jodiendo. ¿Es en serio?", le dijo a su pareja. "Es en serio, mi amor. Pedías un anillo, acá te lo regalé", le advirtió El Chato.

"Pero me tenés que da un beso por lo menos", señaló, muy emocionada, Lourdes. Fede Bal tampoco podía creer lo que estaba sucediendo. "Dale un beso, dale un beso", repetía.