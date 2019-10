Lourdes Sánchez reveló su arsenal de excusas para no tener sexo con El Chato Prada

Ayer, Cinthia Fernández confesó que hace un mes que no tiene sexo con Martín Baclini y eso desató un intenso debate este jueves en Los Ángeles de la Mañana.

Y tras recuperarse de una intoxicación, por lo que estuvo internada, Lourdes Sánchez volvió al ciclo y se animó a hablar de la intimidad junto a su marido El Chato Prada.

La bailarina confesó que muchas veces no quiere mantener relaciones con el productor y le pone “excusas”. “Es horrible que digan que es por cansancio”, indicó Andrea Taboada. y Lourdes remató: “¿Sabés a cuántas mujeres les pasa eso? No es una locura lo que estamos diciendo”.

“¿Vos le decís al Chato Prada ‘me duele la cabeza’?”, le preguntó la panelista y Sánchez replicó entre risas: “¡Miles de veces! Pongo otras excusas también. La del cansancio es clave”.

“‘No, ensayé mucho’. Me he hecho la dormida miles de veces. Obvio que uso a LAM como excusa, ‘mañana me tengo que levantar temprano’”, fueron algunas de los motivos que contó para evitar tener sexo.

Fuente: Primicias Ya