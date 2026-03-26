Tras ser vinculado con Emilia, Leandro Paredes tuvo un gesto muy especial con Camila Galante y llamó la atención de todos

Tras el revuelo por un supuesto acercamiento entre el futbolista y la cantante, Paredes decidió mostrarse más unido que nunca a su esposa.

En medio de la polémica que hay con Emilia Mernes, en el programa Arriba Argentinos aseguraron que tiempo atrás Leandro Paredes le habría escrito a la cantante y le consultó cuándo iba a ir a verlo a La Bombonera. La versión no tardó en generar repercusiones, sobre todo porque el futbolista mantiene una relación con Camila Galante.

Sin embargo, desde el círculo íntimo del deportista salieron a desmentir cualquier tipo de vínculo con la cantante. Fue la propia Galante quien, tras hablar con Paula Varela, marcó su postura. "Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él", expresó Camila, refiriéndose a los rumores que circularon en los últimos días de que Emilia se contactó con un jugador de la Selección Argentina.

Emilia Mernes.jpg El futbolista fue vinculado a Emilia. Además, expresó su molestia por la situación y pidió que se consulte directamente al jugador: "Estaría bueno que le pregunten a Lea alguna vez".

Lejos de profundizar la polémica, Paredes eligió mostrarse desde lo personal y compartir un gesto hacia su esposa en Instagram, en un momento que no pasó desapercibido por el contexto. "Felices 16 años juntos amor de mi vida. Te amo", escribió el futbolista dejando en evidencia su postura sin necesidad de aclaraciones explícitas.

Leandro Paredes historia Instagram La pareja celebró sus 16 años con una demostración de afecto que despejó cualquier duda. Captura de pantalla Instagram Ccamilagalantee. La respuesta de Galante fue inmediata y en el mismo tono afectuoso, reforzando la imagen de unidad de la pareja: "Te amo con todo mi alma amor de mi vida".