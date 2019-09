Tras separarse de Fede Badal, Bianca Iovenitti impacta con un desnudo total

A días de haberse separado de Federico Bal, Bianca Iovenitti incendió las redes sociales al desnudarse por completo y publicar un contundente mensaje con el que demostró que está dispuesta a dejar atrás su frustrada relación con el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri.

La despampanante bailarina posó desnuda sobre una cama y delante de una ventana cuya abertura aportó la iluminación natural de la caliente postal. De manera seductora, la rubia se sujetó el pelo, colocó una mano en su rostro y así protagonizó la fuerte imagen que cosechó miles de “me gusta” en Instagram, red social en la que tiene más de ciento diez mil seguidores.

“Me gusta arriesgarme”, aseguró Iovenitti, que previamente, y luego de que se conociera que su vínculo amoroso con Fede había acabado, lanzó una dura indirecta en esa misma plataforma aunque utilizando ropa, en la que afirmó que no le interesan las declaraciones que su ex novio haga acerca del presunto desgaste que tenía su relación.

“¡Riéndome a lo casual te digo que no dejes que nadie te diga que hacer y mucho menos como ser! Ser uno mismo es lo más real y sincero que puede existir, no importa lo que digan, hablar van a hablar siempre y más quienes no te conozcan. Lo importante es que seas feliz con lo que sos. Y yo hoy soy tan feliz y agradecida de eso”, redactó Bianca en su cuenta durante el fin de semana.

Bal y Iovenitti compartieron elenco en Nuevamente juntos, la revista, la obra teatral que el actor dirige y en la que pudo estar arriba del escenario junto a sus dos padres, y cabe destacar que a pesar del final del amor, próximamente tendrán que volverse a ver las caras, ya que ambos son participantes del Súper Bailando 2019 en Showmatch (El Trece) –él junto a Lourdes Sánchez y ella con Rodrigo Noya- y Marcelo Tinelli seguramente no dejará pasar la oportunidad de que ambos hablen sobre lo que pasó entre ellos.

Fuente: Exitoína