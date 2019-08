Fuerte acusación contra Fede Bal: "Es irónico, agrandado y maleducado"

Fede Bal se luce en la pista del "Súper Bailando" junto a Lourdes Sánchez. Además, el actor espera ansioso el debut de sus dos películas, una de ellas es la que filmó con su padre Santiago.

En diálogo con el ciclo radial "El show del espectáculo", que conduce Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada, una exvecina del barrio de Ingeniero Maschwitz acusó a Fede de tener malas actitudes: "En todo el barrio no quedaron los mejores recuerdos de él y su padre. Sus padres se iba de gira y Fede se quedaba los fines de semana acá. Yo compartía medianera y era joda, alcohol y olor a porro. No pude seguir con el conflicto porque no podía seguir pagando abogados. Carmen tuvo que vender la casa hace un par de años cuando se separó de ese señor, de ella no puedo decir nada. Pero ellos...".

Al ser consultada por si en esos momento intentó acercase a él para solucionar los problemas,Mónica Valderrama contestó: "Es imposible porque entraba y por poco tenías que mirar al piso. Es una persona agrandada, irónica, cínica, maleducada. Hay una confitería que no puedo nombrar, pero la gente estaba compartiendo un café y él llegaba, se subía arriba de una mesa y cambiaba el televisor. Traía malestar. La gente cuando lo veía decía 'ahí viene el pendejo de mierda".

Por último, respondió cuánto tiempo duraron las fiestas y los excesos de Fede: "Durante toda su adolescencia, lo padecí cinco años. Muchos de los vecinos se fueron a vivir a otro lugar y los que quedamos somos unas cinco familias".

Mónica Valderrama, exvecina de Fede Bal.

Fuente: DiarioShow