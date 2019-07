Tras la versión de su muerte, la verdad sobre la salud de Cacho Castaña

Twitter genera un gran caudal de información, debate, peleas y polémicas. Pero a veces la red social del pajarito también genera rumores de mal gusto que causan confusión. Este viernes 12, se viralizó con mucha rapidez la noticia de la supuesta muerte de Cacho Castaña. Afortunadamente, solo se trato de una versión malintencionada que no tenía nada de cierto.

Tras la conmoción que se generó, Leticia Gourdin, la jefa de prensa del cantante, debió intervenir en su cuenta. "Aflojen con boludeces. Aflojen con la salud de la gente. Aflojen. Cacho Castaña está bien, en su casa. Tiene una lumbalgia y por eso debe guardar reposo. Aflojen. Vayan a vivir la vida", escribió.

Luego, el propio Cacho salió al aire en el programa del Negro González Oro en Radio 10 para, entre distintas bromas, terminar desmintiendo su propia muerte. Tras una intro del conductor, en la que jugó a tener poderes sobrenaturales para revivir gente, apareció la voz del artista entre risas. "Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío", expresó Castaña muy divertido,

"Me enteré a las 7 de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla", contó en el ciclo radial. "Tengo que estar diez días de reposo para que pase la lumbalgia", agregó sobre su estado de salud.