Este drama épico con Pierce Brosnan está en Prime Video y pocos lo conocen
Un drama épico sobre familia, poder y ambición que mezcla historia y emociones intensas, ideal para maratonear en Prime Video.
Desde hace algunos años, el género western ha vuelto a cobrar relevancia en las plataformas de streaming. Las historias del Lejano Oeste han vuelto a ganar terreno, pero con una mirada mucho más cruda, compleja y profundamente humana.
En 2017 se estreno The Son, una serie protagonizada por Pierce Brosnan que se encuentra disponible en Prime Video. La ficción propone un relato ambicioso que cruza generaciones, territorios y conflictos morales, con ese aire épico que ya no se ve tan seguido en la televisión actual.
Un western moderno con Pierce Brosnan al frente
La historia gira en torno a Eli McCullough, un patriarca texano cuya vida se narra en distintas líneas temporales. Por un lado, vemos su presente como un poderoso empresario petrolero, dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger su imperio. Por otro, viajamos a su infancia, un periodo marcado por un traumático hecho que definirá su carácter y su forma de comprender el mundo.
Ese juego entre pasado y presente es uno de los grandes aciertos de la serie. A medida que avanza, vamos entendiendo cómo se construye un hombre capaz de tomar decisiones brutales, pero también profundamente humanas. La tensión entre familia, ambición y supervivencia atraviesa toda la narrativa, manteniendo el interés incluso en sus momentos más introspectivos.
The Son está basada en la novela homónima de Philipp Meyer, un libro que fue muy bien recibido por la crítica y que explora los orígenes de la identidad estadounidense a través de la violencia, la conquista y el choque cultural. La adaptación televisiva respeta parte de ese espíritu, poniendo el foco en cómo el poder económico y territorial se construye muchas veces a partir de decisiones moralmente cuestionables.
Mirá el tráiler de la serie
En cuanto al elenco, Pierce Brosnan se luce en un rol que se aleja bastante de su imagen más clásica. Completan el elenco Henry Garrett, Shane Graham, Paola Nuñez, Jacob Lofland, y Elizabeth Frances, entre otros.
La crítica especializada la recibió con reseñas mixtas, pero fue su popularidad entre el público que la llevó a contar con dos entregas, aunque solo la primera se encuentra disponible en Prime Video.
Con 10 episodios de unos 40 minutos cada uno, The Son es una de esas series con drama, historia, personajes complejos y una narrativa que invita a reflexionar. Si te gustan las historias intensas, con peso emocional y un trasfondo potente, esta es una opción más que recomendable para darle play en Prime Video.