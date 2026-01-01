Tras haber sido denunciado por acoso laboral, Franco Casella rompió el silencio: "Ella fue la violenta conmigo"

Franco Casella quedó en el centro de la escena luego de que se conociera una denuncia en su contra por presunto acoso laboral . Tras la difusión del caso, el hijo de Beto Casella decidió dar su versión de los hechos y negó de manera tajante cada una de las acusaciones.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde detalló que la presentación judicial fue realizada por Valentina María Kurchan. Según explicó el periodista, el reclamo inicial estaría vinculado a una deuda salarial correspondiente al mes de septiembre y, posteriormente, se incorporó una acusación por situaciones de maltrato en el ámbito laboral. En ese marco, se indicó que "en el escrito, hace un reclamo de dinero para que se le abone el mes de septiembre por lo trabajado y luego denuncia que sufrió acoso laboral por parte del hijo de Beto".

Etchegoyen también leyó al aire parte del contenido del documento presentado, donde se describen episodios de tensión en el lugar de trabajo. Allí se sostiene que "denuncia situación de acoso laboral perpetrada por Franco Casella que en al menos de dos ocasiones se dirigió hacia mi a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera y a partir de ahí empezó a ignorarme".

El relato continúa con otro momento que la denunciante considera aún más grave. De acuerdo a lo expuesto, "el segundo incidente sucedió al final de un programa comenzó a gritarle y comenzó a acercarse dice la denunciante en forma amenazante y con los puños cerrados diciéndome entre otras cosas '¿pensás que te voy a pegar' y eso generó un daño moral que me vio afectada".

Por último, el comunicador agregó que el texto legal responsabiliza directamente a Casella por la desvinculación laboral de Kurchan. Tal como fue leído en el programa, "esta carta documento en la que se reflejan los dichos de la denunciante culpa a Franco que fue despedida por su culpa, dice textual que fue por exclusiva responsabilidad del hijo de Beto".

Luego de que el tema tomara estado público, Franco Casella decidió comunicarse con Juan Etchegoyen y envió una serie de audios que fueron difundidos en Mediodía Bien Arriba. Allí, streamer rechazó cada una de las acusaciones y dio su versión de los hechos.

Franco Casella Casella rompió el silencio. Captura de pantalla Instagram Francocasella10.

"Me enteré por vos que yo maltraté a Valentina Kurchan, que la agredí y acosé. Todo eso es completamente falso. Nunca en mi vida acosé ni maltraté a una persona, mucho menos a una mujer", expresó el hijo de Beto con firmeza.

En el mismo descargo, aseguró que la denuncia no refleja lo que realmente ocurrió y sostuvo: "Si me está denunciando por maltrato y acoso, está sacando provecho de algo que nunca sucedió. Después de varias veces en que ella, de una forma muy autoritaria, dijera 'esto se hace así porque la producción lo decidió así', le dije: 'Mirá, Valentina, los contenidos del stream se van a decidir por debate y por discusión, no por imposición'. Nunca la maltraté".

Franco Casella 2 El streamer negó las acusaciones en su contra. Captura de pantalla Francocasella10.

Casella también hizo referencia al episodio que la denunciante describe como intimidante y dio una versión opuesta: "Incluso en la demanda ella dice que cuando termina ese programa yo me acerco con tono amenazante y fue al revés. Me acerqué a ella para decirle que nos vayamos a dormir tranquilos y conciliar esa situación. Ella puso las manos atrás de la espalda, como cuando vas a encarar a alguien, y me dijo: '¿Qué te pasa a vos?'. Le dije: '¿Me vas a pegar? Es lo único que me falta'".

Por último, el productor manifestó su indignación por lo ocurrido y cerró con una fuerte reflexión: "En un momento de la discusión saca el teléfono y me dice: 'Ahora me vas a escuchar a mí'. Lo que a mí me terminó de dar impotencia, bronca y lástima es que siento que ella fue la violenta conmigo y me denuncia a mí por violencia. Si Valentina quiere denunciarme porque considera que fui violento, que lo haga, pero en un juicio no tiene nada para demostrar".