Denuncian por acoso laboral al hijo de un conductor histórico de la TV: "Pensás que te voy a pegar"

En las últimas horas se conoció una grave denuncia por acoso laboral que involucra a Franco Casella , hijo de Beto Casella , presentada por una trabajadora de Canal Nueve. El caso tomó estado público luego de que se difundieran detalles del documento legal que expone una serie de situaciones ocurridas en el ámbito laboral.

Fue Juan Etchegoyen en Mitre Live quien dio a conocer el contenido de la carta documento firmada por Valentina María Kurchan, excompañera de trabajo de Casella, y explicó el alcance de la acusación. El periodista remarcó la seriedad del escrito y el tenor de la denuncia presentada.

"Hay una fuerte denuncia contra un famoso que tengo en mis manos y la carátula es acoso laboral. La persona a la que se menciona en este relato es Franco Casella , el hijo de Beto y la denunciante es una excompañera que tuvo Franco, llamada Valentina María Kurchan", expresó el comunicador.

Según detalló Etchegoyen, el reclamo no solo incluye episodios de maltrato, sino también un pedido económico por tareas realizadas que no habrían sido abonadas. En ese sentido, amplió: "Como verás son varios los papeles de la denuncia que es grave. En el escrito, Valentina hace un reclamo de dinero para que se le abone el mes de septiembre por lo trabajado y luego denuncia que sufrió acoso laboral por parte del hijo de Beto".

En la lectura del documento, se describen situaciones de hostigamiento verbal y destrato que, según la denunciante, se repitieron en más de una oportunidad dentro del ámbito laboral. El periodista leyó uno de los fragmentos más sensibles del texto: "Denuncia situación de acoso laboral perpetrada por Franco Casella que en al menos de dos ocasiones se dirigió hacia mi a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera y a partir de ahí empezó a ignorarme".

El relato continúa con un segundo episodio que habría ocurrido al finalizar un programa, y que eleva aún más la gravedad de la acusación. De acuerdo a lo expuesto en la carta documento, la denunciante se habría sentido intimidada por la actitud de Casella, tal como leyó el periodista.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la denuncia a Franco Casella

Franco Casella Fue Denunciado Por Acoso Laboral

"El segundo incidente sucedió al final de un programa comenzó a gritarle y comenzó a acercarse dice la denunciante en forma amenazante y con los puños cerrados diciéndome entre otras cosas 'pensás que te voy a pegar' y eso generó un daño moral que me vio afectada", relató el comunicador.

Para cerrar, Juan Etchegoyen señaló que en el documento también se responsabiliza directamente a Franco Casella por la desvinculación laboral de la denunciante, dejando asentado que su despido habría sido consecuencia directa de estos hechos. "Esta carta documento en la que se reflejan los dichos de la denunciante culpa a Franco que fue despedida por su culpa, dice textual que fue por exclusiva responsabilidad del hijo de Beto", concluyó diciendo el periodista.