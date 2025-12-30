Don Osvaldo y un fuerte comunicado a 21 años de Cromañón: "La música no mata"

La banda liderada por Patricio Fontanet, Don Osvaldo, publicó un descargo en redes sociales para concientizar a las nuevas generaciones.

A 21 años de la fatídica noche en el barrio de Once, el recuerdo de las 194 víctimas de República Cromañón sigue más latente que nunca en la cultura popular argentina. Este martes 30 de diciembre, el ambiente del rock se detiene para conmemorar el aniversario de la tragedia que transformó para siempre los espectáculos en vivo.

Cromañón.jpg Se cumplen 21 años de Cromañón. NA En este contexto de duelo y respeto, la banda Don Osvaldo lanzó un comunicado contundente a través de sus plataformas digitales. El grupo enfatizó la necesidad de no bajar las banderas del recuerdo: “Toda vez que se descanse en el ejercicio de la memoria, volverá el olvido contra la indigna misión de ocultar y dañar la verdad histórica”.

dos osvaldo comunicado "La música no mata": la histórica frase que volvió a utilizar el entorno de Fontanet en sus redes sociales. @donsovaldoof La agrupación, que adoptó su nombre definitivo en 2014 en honor a Osvaldo Pugliese, destacó el derecho soberano de la juventud a conocer los hechos. “Cuanto mas lejos nos queda esta fecha, mas fuerte debemos recordarla para que las nuevas generaciones tengan el derecho soberano a saber qué pasó y por qué”, manifestaron en el texto que rápidamente se volvió viral.

El cierre del mensaje reafirmó una de las consignas más emblemáticas del movimiento: “En eso estamos y en eso seguimos. Por los invisibles, y por los que vendrán. La música no mata”.

Cromañón 2.jpg El mural del recuerdo sobre la tragedia. NA El aniversario de Cromañón en las calles Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana y continuarán a las 19:30 con una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, ubicado en las inmediaciones de la estación Once de Septiembre.