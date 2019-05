Hace dos meses, una acusación de estafa contra Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis explotó en los medios. La mediática pareja salió a defenderse, sin embargo sus hijos mantuvieron el silencio. Hoy, finalmente, Charlotte Caniggia salió a defender a sus padres.

"Está todo bien. La historia fue al revés y mis padres fueron estafados. Yo no me meto porque es la casa de mis papás, que hablen ellos. Pero puedo contar que no pasó nada, y está todo bien. Mamá está en Marbella y papá está en Buenos Aires trabajando, porque vende futbolistas, y pronto vuelve a su casa de Marbella", dijo la joven. "Ellos están juntos; es mentira que se separaron o que están peleados", aseguró Charlotte en Pamela a la tarde.

Recordemos que el dueño de la mansión en la que viven los Caniggia acusó a la pareja de ser okupas y de no cumplir con los pagos de alquiler.

La pareja vive en Marbella desde el 2004 y muchas veces estuvieron bajo la lupa, porque no están nada claros los negocios a los que se dedican.

En medio del escándalo, el ex futbolista salió a contar que ellos habían sido los estafados. Los Caniggia firmaron un contrato de alquiler con opción a compra y ellos quieren quedarse con la propiedad, pero Mike decidió no venderla. En dos semanas, todos tienen que presentarse ante la justicia española para solucionar el problema.

Fuente: La Nación