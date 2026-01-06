Tras el escandaloso audio de la infidelidad: la contundente reacción de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani , envueltos en un gran escándalo. La filtración de una serie de audios de WhatsApp dejó al descubierto un presunto affaire que el galán habría mantenido en Madrid con una joven de 28 años llamada Sara, mientras ocultaba su verdadera situación sentimental.

Sin embargo, la respuesta de los protagonistas no fue el comunicado formal ni el descargo angustiado, sino una demostración de unidad en redes sociales que busca desactivar la bomba informativa.

La polémica estalló cuando el programa Puro Show (América TV) dio a conocer los mensajes donde se escucha a Castro utilizar un llamativo acento español para seducir a la madrileña: “Sara, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano... Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos” .

Según trascendió, el vínculo nació en noviembre durante un brunch en España, y aunque la panelista Fernanda Iglesias aclaró que solo hubo un "chape", la insistencia del actor por concretar encuentros era constante.

La red de engaños habría incluido mentiras sobre supuestos rodajes en Bilbao para Netflix, cuando en realidad recibía a Siciliani en Europa, y falsas promesas sobre pasar el Año Nuevo con sus hijos, cuando en realidad se encontraba en las exclusivas playas de Brasil con la ex de Adrián Suar.

La reacción de los protagonistas

Embed - Tras los escandalosos audios de la infidelidad: la contundente reacción de Luciano Castro y Griselda Siciliani

A pesar de que Sara decidió romper el silencio tras descubrir que Luciano le había prometido un reencuentro en Madrid para el 7 de enero, fecha en la que el actor ya tenía planeado estar en Mar del Plata para el cumpleaños de su hijo, la pareja oficial decidió mostrarse más unida que nunca.

Luciano Castro sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde se lo ve caminando por senderos lodosos durante su reciente estadía en Brasil. En las imágenes, filmadas por la propia Griselda, el actor bromeó con total soltura: "Contenido de lujo, Griselda Siciliani", escribió, arrobando a su pareja.