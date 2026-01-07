Escándalo total: filtraron un nuevo audio de Luciano Castro y crecen los rumores de infidelidad

En Puro Show dieron a conocer un exclusivo material que pone contra las cuerdas a la pareja de Griselda Siciliani.

Luciano Castro se encuentra en medio de un fuerte escándalo luego de que salieron a la luz fuertes chats y diferentes audios que probarían la infidelidad a Griselda Siciliani con una joven de España. En Puro Show decidieron compartir nuevo material y sigue la polémica.

En el primer audio, el actor fue contundente: "Sara, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos".

Finalmente, Fernanda Iglesias redobló la apuesta y decidió revelar un audio que complica al artista: "Buen día, Sarah, desde ayer que solo pensé en ti; hasta hoy que me levanté estuve pensando en ti", comenzó diciendo Luciano Castro.

Luego, agregó: "No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao y me gustaría saber si antes de irme puedo darte un abrazo, un beso o verte, dime tú. Si no, nada, a la vuelta hablaremos".