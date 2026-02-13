Tragedia en el teatro de Matías Alé: un hombre murió en plena función y hay conmoción

La temporada teatral de Mar del Plata se tiñó de luto este jueves 12 de febrero. Lo que debía ser una noche de risas con la obra Función Imposible en el Teatro Olympia, se transformó en una escena de profunda tristeza y desesperación.

Cerca de la medianoche, mientras el espectáculo encabezado por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo se desarrollaba con normalidad, un espectador de 80 años sufrió una descompensación repentina en su butaca, obligando a detener la función de inmediato.

A pesar de la rápida respuesta de la producción, que solicitó asistencia médica privada y el apoyo del SAME, el destino del anciano fue inevitable. Los profesionales de la salud trabajaron intensamente dentro de la sala realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos ante la mirada atónita de los presentes.

Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y se terminó confirmando el deceso del hombre en el lugar, lo que provocó la suspensión automática del show por razones obvias de respeto y duelo.

Ante el impacto mediático del hecho, las empresas Primer Acto Productora y Untoke Producciones utilizaron sus plataformas digitales para dar explicaciones y llevar alivio a los allegados de la víctima.

La obra "Función Imposible" fue cancelada inmediatamente después de confirmarse la tragedia.

"Lamentamos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo", expresaron a través de un escrito que rápidamente se volvió viral.

El Teatro Olympia fue escenario de un operativo de emergencia de salud y policía durante la madrugada.

El comunicado también dedicó un espacio para reconocer la labor de los servicios de emergencia y la compostura de los espectadores que se encontraban en el Olympia disfrutando del show de Matías Alé. "Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible y también valoraron la actitud del público al señalar que agradecen entender la situación y colaborar en todo momento", subrayaron desde la organización.