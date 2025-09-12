Thiago Medina, exparticipante de "Gran Hermano", sufrió un grave accidente y tiene "pronóstico reservado"
Thiago Medina, ex "Gran Hermano", fue operado tras un grave accidente que afectó su pulmón y bazo. Su estado es delicado y con "pronóstico reservado".
Thiago Medina, exparticipante de "Gran Hermano", atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir un grave accidente en moto que lo dejó internado y con “pronóstico reservado” en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, quien compartió un mensaje en redes sociales. Por otra parte, MDZ obtuvo información privilegiada al respecto.
El doloroso relato de Daniela sobre el accidente de Thiago
En su publicación, Celis relató que Thiago se encuentra en quirófano y que los médicos trabajan intensamente para estabilizarlo. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el bazo y el pulmón”, escribió conmovida.
Te Podría Interesar
Exclusiva: la previa y el estado actual de Thiago de "Gran Hermano"
Fuentes cercanas a MDZ revelaron que, horas antes del accidente, Thiago Medina y Daniela Celis se encontraban juntos. En un momento la situación se tornó tensa y el ex "GH" se retiró "muy enojado" .
En estos momentos, pudimos obtener que Medina no solo tiene comprometidos el bazo y el pulmón, sino que también presenta traumatismos en "la mayoría de sus órganos".
Julieta Poggio pidió "cadena de oración"
A través de su cuenta de Instagram, Julieta Poggio, excompañera de Daniela y Thiago y madrina de una de sus gemelas, clamó por una "cadena de oración" a sus seguidores: "Vamos, todo va a estar bien".
El ex "Gran Hermano" cuenta con el apoyo incondicional de su familia y seres queridos, quienes piden cadenas de oración por su pronta recuperación. Mientras tanto, miles de seguidores en redes sociales se sumaron con mensajes de aliento y deseos de fuerza para que pueda superar este difícil momento.