Thelma Fardin y Nicolás Riera tomaron una decisión que transformará su vida

La pareja de artistas sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una decisión audaz que cambiará su relación.

La pareja compuesta por el actor Nicolás Riera y Thelma Fardin ha vuelto a capturar la atención de sus seguidores en las plataformas digitales, pero esta vez, el motivo superó las expectativas habituales de sus logros compartidos. La noticia que revelaron conjuntamente no solo destacó por su audacia, sino por la drástica y acelerada decisión que tomaron, dejando a sus fans completamente atónitos. Este nuevo proyecto de vida conjunto fue revelado mediante un video que ya es viral.

La ambiciosa meta de Nicolás Riera y Thelma Fardin Fue a través de un clip difundido en sus redes sociales que los protagonistas confirmaron el inicio de una inusual odisea inmobiliaria. La primicia fue concisa y contundente: “Tenemos una noticia. Nos vamos a hacer una casa en un mes”. Con un entusiasmo palpable, la pareja compartió con la comunidad virtual fragmentos de la aventura que culminó con la crucial firma de documentos, una imagen que sirvió como potente apertura para el video.

Thelma y Tacho firman Nicolás Riera y Thelma Fardin sellaron su compromiso con una ambiciosa firma de documentos para su nueva vivienda. Foto: Instagram Thelma Fardin En el metraje se incluyó un pequeño compilado de sus incursiones y la intensa búsqueda para “conseguir terreno” ideal. Las tomas mostraron a Riera y Fardin inmersos en un entorno de exuberante naturaleza, un lugar que, al parecer, será su nuevo hogar. En ese mismo contexto, el intérprete de Casi Ángeles bromeó diciendo: “Pasen a casa”, a lo que su compañera replicó con total seguridad: “En un mes va a haber una casa”.

La planificación de su casa en Chapadmalal Thelma Fardin y Tacho Riera hicieron un anuncio en sus redes sociales Thelma Fardin y Tacho Riera hicieron un anuncio en sus redes sociales. Video: Instagram Thelma Fardin Retomando la narración principal, la pareja detalló la rápida génesis de esta idea. Según contaron, el proyecto de una casa en Chapadmalal se gestó apenas en el mes de octubre. La intención de la pareja es que sus seguidores acompañen toda la transformación del predio. “En octubre, dijimos que nos gustaría tener una casita en Chapadmalal. Vamos a ver la casa terminada y vamos a mostrarles todo el proceso”, aseguraron.