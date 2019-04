The Umbrella Academy: ¿Qué hace falta para salvar el mundo?

The Umbrella Academy (La academia Umbrella) era una de las grandes apuestas de Netflix para este año. La historia de superhéroes que forman una familia disfuncional prometía hacer por el género lo que The haunting of Hill House hizo por el terror, pero, a diferencia de la aclamada serie sobre fantasmas, se quedó corta.

La producción de Steve Blackman tiene una premisa original: ocho chicos que fueron adoptados por un millonario excéntrico luego de un nacimiento simultáneo y milagroso se reúnen y descubren que deben detener el Apocalipsis. El gancho es que hace años que no se ven, y tras el reencuentro salen a la luz viejos rencores y asuntos sin resolver. Como si detener el fin del mundo no fuera suficiente, los hermanos -únicos integrantes de la Academia Umbrella que le da el nombre a la serie- deben frenar también a asesinos que viajan en el tiempo para matar a uno de los suyos.

Las circunstancias son caóticas, y la adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá hace poco por resolverlas durante casi toda su primera temporada. Desde que los jóvenes se reúnen tras la muerte de su "padre", Reginald Hargreeves, es evidente que cada uno de los seis alumnos de la Academia que quedan (uno murió en situaciones que no se explican) tienen secretos que se niegan a revelar. Probablemente sería mejor que algunas cosas se resolvieran antes de los dos últimos episodios, para despejar un poco el avance de la historia, pero -por lo menos- ofrece muchas respuestas antes del final de temporada, que deja todo listo para una segunda.

Imagen del cómic en el que se basó la serie.

El elenco es otro punto con altibajos. La propia naturaleza de la serie hace que los personajes deban ser o muy exagerados, casi caricaturescos, o extremadamente serios, como salidos de otra historia. Vania, el personaje de Ellen Page, es la encargada de darle dramatismo a la trama, pero a pesar del tiempo que la serie se pasa dándole el centro de la escena, no consigue hacerla interesante. De todas maneras, las actuaciones de Aidan Gallagher como Número Cinco -un hombre de 60 años atrapado en el cuerpo de un chico de 13- y Robert Sheehan mostrando su conocido lado alocado como Klaus Hargreeves hacen que The Umbrella Academy nunca sea aburrida.

Probablemente no sea la mejor serie de superhéroes que se estrene este año, pero es seguro que es una de las más entretenidas. Los personajes son -en su mayoría- interesantes, y el concepto de familia disfuncional funciona bien (aunque, como dijimos antes, no tan bien como en The haunting of Hill House). Lo mejor, sin embargo, es que durante la segunda temporada muchos de los misterios familiares ya estarán resueltos, y la familia Hargreeves se podrá dedicar a explorar sus poderes y a continuar salvando el mundo.