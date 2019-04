Amor, muerte y robots: los mejores y peores episodios de la antología

El título parece decirlo todo: amor, muerte y robots es mucho de lo que esta nueva antología de Netflix le propone al espectador. Son 18 cortos animados en los que se verán historias completamente diferentes, algunas de las cuales funcionan, y otras, como es de esperarse en cualquier antología, no.

Lo que destaca en cada uno de los episodios de Love, death & robots es la calidad de las animaciones. Con estilos muy diferentes, el nivel general de la animación de los cortos es sorprendente, y parece un plano para lo que se verá en las películas que se estrenarán en los años venideros.

A continuación, una mini-valoración de todos los cortos, de peor a mejor.

18-La guerra secreta

La guerra secreta

Probablemente el más ambicioso de los cortos. La búsqueda de un grupo de soldados de la URSS de un lugar que esconde a criaturas sobrenaturales es, lamentablemente, poco interesante. Si bien comparado a otros capítulos de Love, death & robots es una superproducción, La guerra secreta consigue aburrir en sus poco más de 10 minutos.

16-El basural

El basural

La mejor manera de describir a El basural es con la frase "a medio camino". Si bien busca conquistar con el humor, este corto sobre la inusual mascota de un hombre que vive entre la basura también intenta shockear y mostrar acción. Finalmente no consigue acertar en ninguno de sus frentes, y termina sólo siendo rescatable por la animación (aunque eso es una constante en la antología).

16-Noche de criaturas marinas

Noche de criaturas marinas

Otro de los cortos que no tienen nada fuera de la animación, que en este caso es verdaderamente sorprendente. El corto, sobre dos vendedores ambulantes cuyo auto se queda en medio de un camino desértico perdido, es más cercano a un clip musical que a una historia hecha y derecha.

15-Historias alternativas

Historias alternativas

Otro corto de humor, en el que la falsa publicidad de una app que analiza futuros alternativos cuenta seis escenarios diferentes que resultarían de la muerte de Adolf Hitler antes de la Segunda Guerra. Simpático y poco más, su gran falencia es que no es realmente divertido, si no solamente ocurrente.

14-La testigo

La testigo

Si alguna vez decidieran animar la película de culto Corre Lola corre el resultado sería La testigo. La animación es una mezcla de técnicas interesante, pero la historia es dejada de lado en favor de la acción, y no termina de funcionar. Se lleva el premio, eso sí, a la mayor cantidad de desnudez que no aporta nada a la trama.

13-Mano amiga

Mano amiga

¿Qué pasaría si Gravedad -la película de Alfonso Cuarón interpretada por Sandra Bullock- fuera mucho más sangrienta y shockeante? Mano amiga es la respuesta a ese interrogante que no se planteó nunca. En poco tiempo logra trasmitir toda la tensión de una situación desesperante, que se resuelve de la manera más inesperada. Para estómagos fuertes.

12-Devorador de almas

El devorador de almas

Soldados, gatos y vampiros. Debería ser un cóctel explosivo, y por momentos lo es, pero este corto en el que un científico descubre la tumba de Drácula no tiene mucho para ofrecer. La animación asemeja a los antiguos "dibujitos", lo que lo hace ideal para nostálgicos.

11-Metamorfosis

Metamorfosis

Lo sobrenatural condimenta lo que básicamente es una historia de guerra. Libertad contra servilismo es la cuestión que se plantea en el corto sobre "soldados perro" en Afganistán. Las escenas de acción están increíblemente logradas, y son mucho mejores que en algunas superproducciones sobre hombres lobo que se estrenaron en el pasado.

10-Trajes

Trajes

Una animación que recuerda al stop-motion le da vida a una historia entretenida y con final sorpresivo. Un giro en el viejo y querido universo de los mechas (o mecas, esos robots gigantes controlados por humanos que los japoneses hicieron famosos en sus historietas), con momentos que recuerdan a películas del estilo de Un lugar en silencio.

9-Punto ciego

Punto ciego

Acción y más acción en esta historia sobre robots que deben realizar un robo a máxima velocidad. Su fuerte es que no pretende contar demasiado, sólo mostrar un movimiento frenético. Lo consigue con creces, y es uno de los cortos de acción más logrados de la antología, a pesar de que su historia sea casi nula.

8-La afortunada 13

La afortunada 13

La historia de una soldado y su nave no tiene mucho en el apartado de trama, pero la animación es lo suficientemente buena como para hacernos suponer que es un vistazo de lo que se viene a las grandes producciones a partir de ahora. Es uno de los tantos cuentos de guerra que hay en la antología, y, de no ser porque su protagonista está encarnada por una actriz más bien famosa (Samira Wiley, de Orange is the new black), quedaría en el olvido rápidamente.

7-Yogurt al poder

Yogurt al poder

Uno de los tantos cortos que tienen el humor como centro. El más breve de los capítulos, cuenta el ascenso de un yogurt que adquiere conciencia desde ser un postre hasta controlar el planeta. Es muy divertido y tiene una animación sencilla que lo diferencia de los otros cortos. Es una de las pocas animaciones que no tiene nada de muerte, amor o robots.

6-La ventaja de Sonnie

La ventaja de Sonnie

Una especie de "club de la pelea" de seres brutales, controlados por personas, da el escenario para otro corto sólido, con una historia desarrollada y algo de acción. A diferencia de El basural, La ventaja de Sonnie consigue acertar en los diferentes frentes que plantea, y lo hace con una animación que deja la boca abierta.

5-La edad de hielo

La edad de hielo

Conceptualmente es uno de los más originales. Una pareja encuentra una civilización viviendo dentro de una vieja heladera. A lo largo de un día y un poco más, los observan avanzar desde la edad de hielo hasta lo que sería un futuro muy lejano. La animación de las miniaturas también brilla dentro de la antología, y el sentido del humor está presente pero sin tapar la "micro-historia".

4-Más allá de Aquila

Más allá de Aquila

Inquietante, exquisitamente animado y con una historia bastante completa, este corto es lo más parecido a una película que hay en la antología. Con una historia clásica de la ciencia ficción, la nave que termina en un lugar desconocido, es uno de los cortos que más potencial tienen para transformarse en "algo más".

3-La buena caza

La buena caza

Mitología china y estética steampunk en un corto que plantea la eterna pelea entre tecnología y naturaleza. Buenas escenas de acción, horror y un poco de shock que parece sacado directamente de una película de David Cronenberg. Una mezcla que funciona.

2-Tres robots

Tres robots

El corto de humor mejor pensado. Tres robots recorren la ruina de una ciudad humana, pero no lo hacen para buscar sobrevivientes o para investigar al enemigo, si no que están simplemente haciendo turismo. Con los mejores chistes de la antología y un final sorpresivo y simpático, probablemente sea el corto que más guste en general. La animación, para variar, es impecable.

1-Zima Blue

Zima Blue

La ciencia ficción brilla cuando se utiliza la tecnología para tocar temas profundos, cuando no se queda sólo en los robot, las naves o los marcianitos. Zima Blue es por lejos el corto más pensado de la antología. El viaje de un artista desde pintar retratos a obras épicas plantea preguntas fundamentales como qué es lo que impulsa a los humanos, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, y -en definitiva- qué es lo que nos hace humanos. El estilo de animación también es único (se podría describir como "artístico"), y complementa perfectamente el tono pensativo del corto.