Tensión en la calle: Julieta Prandi discutió tras chocar su auto en Palermo

"Julieta Prandi iba ayer por Olleros y (Avenida del) Libertador, ¿vieron la rotonda? Y de repente chocó. Supuestamente el señor la mira como diciendo 'yo no te choqué nada, flaca', o sea, 'vos ibas…', sé que le dijo como 'vos ibas en tu mundo, yo no te choqué nada', y ella le decía, 'no, no, acá está el raspón, mirá el raspón que me hiciste', 'te digo que yo no te hice ese raspón', empezó diciendo la panelista, reproduciendo la discusión entre la actriz y el otro involucrado.