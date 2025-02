La dura declaración de Julieta Prandi sobre "Poné a Francella"

"Pone a Francella" se volvió a estrenar en Telefe, sin embargo, no fue bien recibido y una de las primeras en realizar una fuerte crítica fue la propia Florencia Peña. La actriz estuvo en OLGA y sostuvo que "¡Está pasado! Para mí no da que lo pasen de vuelta, hoy no te reís, están fuera de contexto", aseguró.

Muy distinta fue la opinión del "Puma" Goity quien sostuvo que "Esa es la opinión de Florencia, pero el público está encantado y no hay que subestimar a la gente. Tampoco hay que ponerse tan... ¿No es cierto? Porque entonces, ¿no hacemos más humor? No se hacen películas de esclavitud, ¿por qué no hay más esclavitud? Me parece un poco exagerado, por no decir exagerado".

Ahora quien se sumó a esta polémica fue Julieta Prandi quien formó parte del elenco. La actriz charló con "Puro Show" (El Trece) y no tuvo problemas en dar su opinión: "Cuando ponés en la tele una programación de 20 o 30 años atrás tiene una sociedad que no es la misma, hay que contextualizarlo en el momento que se hizo. Es el humor de antes", comenzó.

Luego, agregó: "Yo no la pasaba bomba, había situaciones que eran incómodas para mí y era mi primer trabajo. Estoy agradecida de las puertas que me abrió, pero no fue fácil transitarlo", contó la Julieta. También dejó en claro que participar allí le abrió puertas en otros países.

La opinión de Julieta Prandi sobre "Poné a Francella":

"No me trae feos recuerdos, pero no fue el momento en el que yo mejor la pasé", confesó Prandi respecto a las grabaciones de la conocida serie. Ella participaba en el famoso sketch de "La Nena" junto a Guillermo Francella, que fue uno de los más recordados durante largo tiempo.