Julieta Prandi realizó un duro comunicado contra la Justicia en medio de la denuncia por violencia de género contra su expareja

"Luego de haberse contradicho en menos de 24 horas de manera por demás sospechosa (yo tuve que esperar 5 años para que me eleven a juicio mi denuncia) parece que no todos recibimos el mismo trato", comienza diciendo el texto que Julieta subió a sus diferentes redes sociales.

La actriz sostiene que "la jueza Ivana Bloch del TOC 4 (Tribunal Oral en lo Criminal) de Capital Federal, volvió a rechazar los planteos de mi abogado, Javier Ignacio Baños, para frenar el acoso que vengo sufriendo por parte de mi expareja ". Luego, agrega: "Ya no saben qué más inventar para entorpecer el juicio que comienza el 7 de agosto. Siempre encuentran alguna nueva excusa o algún funcionario que colabore con su violencia. No me van a intimidar ".

Screenshot_7.png El posteo de Julieta Prandi. Foto: captura de pantalla/ @jprandi.

En el final del descargo, Julieta fue contundente: "El 7 de agosto arranca el juicio por abuso agravado, y si la doctora Bloch o su secretario Iriarte no tienen en cuenta las convenciones internacionales que protegen a la mujer, vamos a pedir justicia directamente en el Tribunal de Casación de la Nación o en la Corte Federal si es necesario. No me van a callar hasta que los juzgados protejan a las víctimas y no a los abusadores".