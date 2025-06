"No la pasé bien": el mal recuerdo de Julieta Prandi sobre su paso por Poné a Francella

Era 2001 cuando Guillermo Francella decidió apostar por un programa de entretenimiento sin precedente alguno y fue todo un éxito, aunque acabó pronto. En su debut, obtuvo un promedio de 19.7 puntos de rating, destacándose en toda la grilla del momento. Sin embargo, no todos tienen un buen recuerdo de lo sucedido, y una de esas personas es Julieta Prandi .

En una larga entrevista con el ciclo Puro Show, la modelo habló sobre los detalles de las grabaciones y afirmó que vivió varias situaciones de incomodidad que aún no logra sacar de su mente. "No la pasé bien”, afirmó a pesar de asegurar que fue un salto grande en su carrera como actriz y modelo también.

Más allá de lo mucho que le ayudó el hecho de formar parte de semejante programa y actuando con alguien como Guillermo Francella, la nueva novia de Emanuel Ortega dejó entrever que: "Pasaron muchas cosas, era chica y el contexto no colaboraba".

pone francella (3).jpg Enrique el antiguo, uno de los segmentos de Poné a Francella. Captura Telefe

Aunque una de las panelistas del programa de farándula le consultó sobre quién había sido esa persona que le había complicado la tarea que debía llevar a cabo, ella decidió no dar ningún nombre y evitar una polémica a tantos años de la experiencia. “A buen entendedor, pocas palabras. Que no la pasé bien, no la pasé bien...”, fueron sus últimas palabras y dejó en claro su postura.