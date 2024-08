El audio escandaloso de la familia Contardi contra Julieta Prandi en medio del juicio

Desde hace ya varios años que Julieta Prandi viene sosteniendo una batalla legal contra su exesposo Claudio Contardi. Un episodio muy oscuro dentro de la vida de la modelo, que vivió un infierno en aquel entonces y que ahora ha decidido sanar para poder seguir adelante.

Julieta Prandi decidió llevar a su ex ante la ley iniciándole una demanda por violencia de género. Las acusaciones incluyen abuso sexual con acceso carnal y causar un grave daño en la salud mental de la famosa. Y mientras lleva adelante este litigio legal, la conductora podría recibir otro revés.

En A la tarde, Diego Esteves informó que Ezequiel Contardi, hijo del denunciado, presentó una demanda contra ella. Todo tiene que ver cuando ella lo acusó de haberse quedado con su departamento en Núñez. Había dicho que Claudio se lo compró para dárselo a su hijo, y que ella no vio un peso. Hubo un juicio, el joven salió favorecido, pero ahora fue por más.

En el programa de Karina Mazzocco detallaron que Ezequiel querelló a Julieta Prandi por calumnias. “En 2023 salió sobreseído el hijo de Contardi. Ahora, el dato es la querella contra Julieta Prandi del hijo de Contardi”, explicó Esteves.

"Al parecer, según presentan en esta querella, ese departamento fue vendido el 10 de julio de 2011, y al otro día Julieta Prandi, compra otro departamento con ese dinero", siguió detallando el periodista.

"Habría un documento que diría que con parte de este departamento compro este otro. Imposible que la hayan estafado, ella dijo que nunca vio esa plata, y evidentemente la plata le llegó porque lo declaró en un documento público. Con esa carta, que debe existir y es un ancho de espada, el hijo de Contardi acaba de demandar a Julieta Prandi", agregó Esteves.

La fuerte guerra judicial entre Julieta Prandi y Claudio Contardi teje un nuevo capítulo.

En medio de todo esto, en el programa compartieron un audio que demostraría que el joven quería devolverle la propiedad. “Esto yo no lo hago por ningún tipo de interés”, le dice Contardi. “Ya sé que no lo haces por interés porque de hecho estás perdiendo de tener un departamento. Pero bueno, te puede traer problemas”, le responde ella.

“Bueno en realidad a mi problemas no me va a traer, para mi el problema en realidad es este…yo se que a lo mejor te parece medio loco, llamativo, peor es no poder decir ‘che, te llamo y hablar’. Mi problema es quedar entrampado o agarrado a algo que en realidad no tengo nada que ver”, dice Ezequiel.

En otra parte del audio el joven explica: “No solo no tengo que ver sino que no quiero seguir teniendo que ver por comunicación directa de linaje, ¿Entendés?”. Ante esto, Julieta Prandi le agradeció la sinceridad y le remarcó que el conflicto lo generó Claudio Contardi. Julieta Prandi vs. la familia Contardi, una batalla que no da tregua.

“El departamento está bien en sí en general, solo le falta una mano de pintura. Y que obviamente que si vos querés venir antes a verlo para que veas que es verdad yo no tengo ningún tipo de inconvenientes. Ahora lo que yo no sé es cómo podemos hacerlo”, agrega Ezequiel, apuntando al trámite legal para devolverle el inmueble.

La clave de Ezequiel Contardi para ir contra Julieta Prandi apunta también a la aparición de esta nueva escritura que prueba que la actriz compró otro inmueble al día siguiente de la operación de mediados de 2011.