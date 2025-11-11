Tan Biónica vuelve a los escenarios con un show en Vélez: dónde y cuándo conseguir las entradas

Este martes, la banda anunció, con un video en Instagram, su presentación en el Estadio José Amalfitani.

Tan Biónica volverá a hacer vibrar los estadios. Este martes, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier anunció a través de un video que fue compartido en su cuenta de Instagram, que se presentará el viernes 27 de marzo en el Estadio José Amalfitani, sorprendiendo a todos los fanáticos.

El comunicado llega apenas días después del lanzamiento de El Regreso, el nuevo trabajo discográfico del grupo, que vio la luz el 4 de noviembre y reúne 10 canciones que mezclan melancolía, energía y sonidos pop que remiten a sus inicios.

Este fue el video que compartió Tan Biónica para anunciar su show en el Estadio José Amalfitani Tan Biónica Anunció Concierto En El Estadio José Amalfitani El disco incluye colaboraciones con Airbag, Andrés Calamaro y Nicki Nicole, artistas que acompañan este nuevo capítulo de Tan Biónica, una banda que sigue reinventándose y que volverá a Vélez para reencontrarse con su público.

Las entradas estarán disponibles a través de enigmatickets.com. La preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 12.00 horas y se extenderá hasta agotar stock. Durante este período, los usuarios podrán acceder a 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA Visa a través de Modo.