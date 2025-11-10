Fito Páez vuelve a Mendoza con un show que marca una nueva etapa en su carrera: cuándo salen las entradas a la venta

El artista regresará a la provincia en 2026 concierto inédito que reinterpreta los himnos de su carrera y celebra su nueva etapa creativa.

Fito Páez se prepara para iniciar una nueva etapa artística con "Sale el Sol Tour 2026", un espectáculo que redefine su vínculo con el público y sus propias canciones. Con una puesta escénica diseñada desde cero, el rosarino ofrecerá versiones inéditas de sus temas más emblemáticos y una selección de obras que reflejan su presente creativo.

Después del éxito de "Páez Tecknicolor", la gira que lo llevó por España, Perú, Colombia y que culminará este año con presentaciones en Estados Unidos, el músico apuesta ahora por un formato distinto, más íntimo y conceptual. Cada detalle del show, desde los arreglos hasta el sonido y la iluminación, fue concebido con la precisión de quien conoce profundamente su universo artístico.

Fito Páez 2 El artista llega a la provincia con "Sale el Sol Tour 2026" Gentileza Prensa. En el marco de esta nueva gira, Páez regresará a la provincia de Mendoza, después de tres años con una única presentación el viernes 17 de abril, en el Arena Maipú Stadium (Lateral Sur Emilio Civit 791, esq. Maza, Maipú). La cita promete una noche de emociones, poesía y conexión con el público mendocino, que lo espera con entusiasmo.

El repertorio incluirá clásicos reversionados y canciones de Novela, su más reciente álbum, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.