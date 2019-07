Susana regresó con un alto pico de rating y duplicó a Lanata: mirá cuánto midió la diva

"Yo me tengo que ir, tengo que hacer un año sí un año no, para que me reciban así", dijo Susana Giménez al inicio de su programa.

"Agradezco el amor, el afecto, la fidelidad durante tanto tiempo. Hoy me quedé un poco afónica por los nervios", agregó la conductora mientras presentaba el nuevo estudio y tras el sketch donde actuaba como candidata a presidenta de la Nación.

La diva de los teléfonos regresó a Telefe además con un impresionante musical realizado por Flavio Mendoza, quien fue el encargado de la coreografía y también tuvo una breve aparición junto a la rubia.

Además, Su probó el formato "Pequeños Gigantes", en el cual diversos talentos infantiles mostraron sus habilidades junto a Tini Stoessel, Pablo Lescano y Santiago del Moro como jurado invitado.

En materia de rating, el programa arrancó con 16 puntos hasta tocar un pico de 19.1 puntos durante el concurso con los niños. Sobre el final, Susana se mantuvo con más de 18 puntos con la entrevista a Luisana Lopilato y el musical de Tini. Por su parte, PPT con Jorge Lanata en El Trece tocaba entre 9 y 10 puntos.

Fuente: Primicias Ya