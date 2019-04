"El robo me agarró de golpe, pero esto debe haber pasado hace 10 días. Mi gente no me quiso decir nada porque yo estaba en Australia haciendo el programa con Marley que es todo risas", dijo Susana Giménez sobre el robo que sufrió en La Tertulia, una de sus mansiones en Uruguay.

"Hicieron muy bien en no decirme nada porque yo me iba a morir. Anoche cuando llegué me tuvieron que decir, estoy como tonta", expresó en diálogo con La Red.

La Tertulia, ubicada a 15 kilómetros de laguna Garzón, fue comprada en 2011 por Susana y se inauguró a fines de 2013. Dispone de 500 metros cuadrados y seis suits. Los ingenieros y arquitectos debieron crear la caminería y el desarrollo para la infraestructura, la luz, el agua y la comunicación.

Consultada sobre los objetos que le robaron, Susana contó: "Por lo que me dijeron, se llevaron sillones, electrodomésticos y dos cuadros. Vinieron con un camión y subieron todo lo que podían y no sé qué más porque no he ido. Ahora voy a ir a ver qué hay".

En un primer momento se habló de que también se habían llevado obras de arte millonarias, pero la diva lo desmintió totalmente: "Es una ridiculez lo que están diciendo de los Picasso. ¿Cómo puede ser tan bruta la gente?… ¿Cómo puede ser tan bruto el que dice eso?… Es como no tener idea, es como decir que tengo no sé… tres Velázquez… ¡En el campo!… Sale cientos de millones. Lo hacen para hacer más grande el quilombo porque por supuesto, eso denota una brutalidad que me molesta".

Con respecto a este tema, Susana se mostró muy enojada por esta versión y continuó: "Estoy caliente pero te juro que no tanto con los chorros, el tema de los Picasso me jode porque es una cosa estúpida y yo no quiero parecer una tarada. Primero, no podría tener nunca una obra de Picasso porque… ¡sería que me robaron 500 millones de dólares!".

En cuanto a la posibilidad de que alguien de su entorno tenga que ver con el robo, la estrella de Telefe se mostró optimista: "No, me preguntan eso, pero la verdad que no. Primero, no desconfío de nadie, sinceramente, y tampoco puedo públicamente quemarlo".

"Yo tenía muchas ganas de volver, pensaba en mi Buenos Aires querido. Te juro que pensaba eso porque tenía ganas de volver. Nunca pensé que iba a pasar una cosa así", concluyó.

Fuente: Teleshow