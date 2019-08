Sorpresa: Susana Giménez será la estrella de este sábado en C5N

El sábado 10, un día antes de las PASO en las que se votará para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones de octubre, Susana Giménez estará en la pantalla de C5N.

El anuncio generó sorpresa por dos motivos. El primero es que la diva no suele ir como invitada a otros programas, y menos a otros canales. Y el segundo es que la señal de cable (que viene arrasando en el rating y ganándole la batalla a TN) es de las más críticas con la gestión de Mauricio Macri, amigo personal de Su, y a quién ya dijo que lo votará nuevamente. “Yo antes del peronismo, prefiero cualquier cosa, tenemos que probar cualquier cosa. Apoyo a Macri para la reelección, por ahora sí", había expresado.

Sin embargo, también supo reconocer las cosas malas del gobierno de Cambiemos. "El país arde. La gente está muy triste. No le alcanza la guita, las cifras son increíbles y los aumentos también. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca. Hay un clima de locos, la gente está agresiva y mala".

Ahora, y tal como anunciaron desde C5N, Susana viajará a las Cataratas del Iguazú con Nara Ferragut, para realizar una distendida entrevista en la que hablará de su reciente regreso a la pantalla y de su extensa trayectoria. Además, disfrutarán de una tarde de shopping para las cámaras de Nara Que Ver, el ciclo que se emite todos los sábados de 14.30 a 15 horas.

La diva de los teléfonos viene de manifestar su enojo por una escena de la serie sobre la vida de Carlos Monzón en la que se da a entender que el ex boxeador le pegó en Montecarlo. "No es verdad lo que dicen de Montecarlo. Sí es cierto que yo estuve allá con él cuando peleó con (Rodrigo) Valdez. Pero no hubo golpes”, relató la rubia. Y agregó: “Me pegó una vez sola, la de Nápoles, y parece que a algunos no les alcanza. Estoy harta de que quieran buscar sangre y que no respeten lo que digo".

En C5N, por su parte, celebran las grandes mediciones que están obteniendo. En julio volvió a ser el canal de noticias más visto de la televisión por cable, con un promedio de 2,19 puntos. "¡Gracias por elegirnos durante todo el mes de julio! C5N lideró el rating de los canales de noticias del país con un promedio de 2,19 puntos (Fuente: Ibope)#LaRealidad", festejaron en Twitter.

Fuente: Exitoína