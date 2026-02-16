Soledad Solaro habló tras la polémica que vincula a Roberto Giordano con Jeffrey Epstein

La modelo fue entrevistada en un móvil de Puro Show y habló sobre su experiencia con el expeluquero tras la polémica por Jeffrey Epstein.

La difusión de documentos vinculados a Jeffrey Epstein volvió a sacudir al ambiente internacional y, de manera inesperada, el nombre de Roberto Giordano apareció en la conversación pública. A partir de esa mención, varias figuras que trabajaron con el reconocido estilista decidieron contar su experiencia.

Una de ellas fue Soledad Solaro, quien habló en el ciclo Puro Show y recordó sus inicios en las pasarelas. "Mis comienzos fueron de la mano de Giordano, Yo hice mis primeros desfiles con él en Punta del Este y mi experiencia siempre fue excelente", aseguró la modelo.

Roberto Giordano El nombre de Roberto Giordano figura en uno de los documentos de Jeffrey Epstein. La presentadora también detalló que compartió viajes laborales con el empresario, incluso al exterior. "Viajé con él a Nueva York para hacer una campaña de pelo. Siempre fue correctísimo. Nunca tuve ninguna situación, ni siquiera de malos tratos", afirmó Solaro, al tiempo que enumeró destinos como Punta del Este, Pinamar, El Calafate y Bariloche.

Si bien dejó en claro que su trato fue positivo, reconoció que con el paso del tiempo escuchó comentarios que la llevaron a consultar a otras personas del ambiente: "Me puse a averiguar cómo había sido la experiencia (de gente que había trabajado con él) y me dijeron: 'Sole, con nosotros fue excelente; si bien tuvimos algún inconveniente en un momento, después saldó absolutamente todas las deudas'".