La periodista se animó a contar los hechos en el programa de Karina Mazzocco y dejó a todos sorprendidos.

En los últimos días, Agustina Peñalva denunció que el economista Walter Graziano la acosó y presentó las pruebas que confirman lo vivido. En medio de todo esto, Soledad Larghi, conductora de América, decidió contar el padecimiento que vivió con una persona que también la acosaba.

Fue en A la Tarde (América) donde la periodista se animó a contar cómo fue el acoso: "Fueron dos semanas porque él ya se había presentado en la radio. Yo no agarré esto a tiempo, esto venía pasando hacía un año, pero yo no leía los mensajes porque lo había bloqueado. Evidentemente algo desubicado leí".

Luego de esto, Soledad contó que al no recibir respuesta de ella él "se enojaba solo y entonces me mandaba mensajes muy agresivos, muy sexuales y muy violentos. En todas las situaciones que él planteaba, yo terminaba sangrando por cosas que él me hacía, era muy violento de verdad".

Soledad Larghi contó el calvario que vivió luego de ser acosada por un hombre Soledad Larghi reveló detalles del calvario que vivió tras ser acosada: "Me mandaba..." "Este tipo esta en su casa como si nada y como muchos tipos que hacen esto porque viven de ese miedo", comentó la conductora de América. También reveló que tras lo sucedido el hombre la estaba esperando en la puerta de la radio y la sorprendió fuertemente.