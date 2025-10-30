¡Sin tregua! La China Suárez se sintió "traicionada" por Lali Espósito y se negó a verla en Madrid

La relación entre dos de las grandes figuras del espectáculo argentino, Lali Espósito y la China Suárez, sumó un nuevo y resonante capítulo. La enemistad, que se había desatado meses atrás a raíz de una comentada fotografía, se habría manifiestado durante un reciente encuentro en Madrid, donde ambas coincidieron por motivos diferentes.

La "traición" de la China Suárez a Lali Espósito en Madrid El periodista Juan Etchegoyen fue quien reveló los detalles de este desplante que ocurrió en la capital española. Lali Espósito se encontraba en Madrid para dar un concierto, mientras que la China Suárez había viajado a España para una escapada romántica junto a Mauro Icardi. Los caminos de las artistas se cruzaron, pero la supuesta "mejor onda" entre ellas estuvo totalmente ausente.

La China Suárez y Lali Espósito siguen enemistadas. Según la información que manejó Juan Etchegoyen, la China Suárez habría rechazado de plano una invitación para asistir al show de Lali Espósito. El periodista, citando a personas allegadas a la cantante, comentó: “Me contaban personas allegadas a Lali que cuando la cantante se presentó en Madrid justo en esos días que Eugenia fue a España de escapada con Mauro Icardi a ella le ofrecieron ir pero no quiso”.

Lali Espósito y la China Suárez chocaron por ver las cosas de diferente manera. Foto: Instagram @lali @sangrejaponesa. Lali Espósito y la China Suárez chocaron por ver las cosas de diferente manera. Foto: Instagram @lali @sangrejaponesa. El intento por acercar a las figuras habría sido orquestado por una persona que tiene vínculo con ambas: Juanma Cativa, el peluquero tanto de la China como de Lali. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la actriz habría mantenido su firme negativa: “Es más, lo que me dicen a mí es que Juanma Cativa, peluquero de la China y también de Lali hizo todo para convencerla pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito”.