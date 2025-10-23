La China Suárez publicó un video de maquillaje y desató una ola de críticas: mirá qué hizo

No te pierdas el video de la China Suárez que generó polémica. Una colaboración con marcas de belleza que terminó en controversia.

La China Suárez volvió a estar en el centro de la conversación, esta vez por un video mostrando el resultado de un make up durante el Día de la Madre. En el clip, la actriz se mostraba probando nuevos productos, con pestañas XL y labios marcados. No obsante, y en cuestión de horas, el posteo se llenó de críticas, burlas y comentarios negativos.

Lo que empezó como una simple promoción de belleza terminó siendo un caso más de escrutinio mediático. Algunos usuarios recordaron una vieja entrevista en la que la actriz decía admirar los videos de Francesca Icardi, la hija de Wanda Nara, y no dudaron en mencionarlo con sarcasmo: “Aprendió de Franchu”, “¿Por qué no seguís sus tutoriales?”, se leía entre los mensajes.

El tono subió rápidamente, y la actriz decidió limitar los comentarios. En X (ex Twitter), los usuarios replicaron el video y sumaron comparaciones que rozaron la crueldad. Incluso una marca de pestañas que había compartido la colaboración decidió eliminar el posteo ante la avalancha de mensajes.

La China, lejos de responder, optó por el silencio.