Sigue la conmoción: todo lo que se sabe sobre la muerte de Carla Jeffery, estrella de Disney

Carla Jeffery tenía 33 años y la noticia sobre su fallecimiento causó una enorme tristeza en los Estados Unidos y en el mundo la televisión.

El mundo artístico de Estados Unidos recibió un nuevo y triste golpe luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Carla Jeffery a los 33 años. La joven actriz participó en series como iCarly y la película Zombies, entre otras participaciones.

La triste noticia fue dada a conocer este miércoles 2 de septiembre mediante una publicación en la cuenta de Instagram de la agencia Alexanders Talent Management con un comunicado que causó dolor: "Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años".

En las redes sociales comenzaron a surgir rumores sobre la posible causa que llevó a la muerte a Carla. El medio de comunicación TMZ (Estados Unidos) confirmó que la familia de la artista desmintió los mismos: "Ella no consumía drogas", comentó la familia de Jeffery.

Carla Jeffery murió a los 33 años y su familia negó rumores Conmoción por la muerte de la actriz. Instagram: @carlajjeffery. Además, comentaron que no hubo ningún indicio de delito en la muerte de la joven y que no hay investigación por parte del personal policial. El medio TMZ se comunicó con el médico forense, quien compartió con el portal que no se ha determinado por el momento la causa ni la forma preliminar de la muerte.