Mi vida con los chicos Walter supo acoplarse a la camada de éxitos juveniles que vienen arrasando en estos últimos años. Considerando que la serie terminó su segunda temporada , y está en producción para su tercera vuelta, en la espera hay otras opciones igual de románticas que no te podés perder si las series de triángulos amorosos te copan.

La renovación ya está en marcha y la nueva tanda de episodios está prevista para estrenarse en 2026. Mientras tanto, la siguiente lista contiene una seguidilla de alternativas para dejar volar la imaginación y/o adentrarse en el mundo del drama romántico juvenil

Los Pogues no solo buscan tesoros: sus lazos de amistad y los romances imposibles (John B. y Sarah, entre otros) empujan la historia a momentos muy intensos. Es perfecta si querés acción con dosis de tensión romántica y un universo juvenil lleno de cliffhangers. Serie de Netflix, varias temporadas disponibles.

Por qué verla: Combina romance con aventura y misterio; ideal para quien quiere pasión y ritmo. Con cuatro temporadas de 10 episodios, este film te prepara para disfrutar a largo plazo.

Si te gustó Mi vida con los chicos Walter: tres series de Netflix igual de adictivas e imperdibles

Heartstopper

Si preferís algo más sensible y centrado en el descubrimiento del amor joven y libre, Heartstopper es la opción. Cuenta la historia de Charlie y Nick y cómo pasa de amistad a algo más, con una mirada cálida y verosímil sobre la adolescencia y la búsqueda de identidad. Es una bocanada de ternura después de dramas más intensos.

Por qué verla: Es una serie finalizada, que cuenta con tres temporadas de 8 episodios cada una. Si bien no habrá una cuarta temporada, Heartstopper se prepara para finalizar con una película, y vas a necesitar un buen contexto para entenderla.

Élite

Para los fanáticos del melodrama de alto voltaje estilo Euphoria, secretos, triángulos amorosos, traiciones y glamour, Élite es una apuesta segura. Ambientada en un colegio privado español, mezcla romance con crímenes y tensiones sociales: perfecta si disfrutás de Gossip Girl pero querés algo que esté en la plataforma.

Por qué verla: Ideal para maratonear, con ocho temporadas de 8 episodios cada una, la intensidad no va a faltar en cada uno de sus episodios. Si disfrutás las series en su idioma original, Élite tiene la ventaja de ser española.