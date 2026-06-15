Sergio fue quien entrenó a "Gaspi" para participar de la Velada organizada en España por Ibai Llanos y no pudo contener sus lágrimas.

Sergio Bara fue uno de los encargados de entrenar a "Gaspi" para que pueda llegar en óptimas condiciones a la velada de boxeo que organizó el streamer español Ibai Llanos. En el programa Puro Show dialogaron con él, quien se encuentra muy triste por la partida del joven.

"La verdad que quiero recordarlo bien, me da mucha pena porque no se merecía este final, él era muy chico", comenzó diciendo en el inicio con la voz totalmente quebrada y lágrimas en sus ojos.

Luego, agregó: "Era un pibe bueno con mucho talento, con muchos problemas como todos. Tampoco me gusta que hablen de que era un pibe que estaba perdido y acá encontró el camino... Acá vino un poco a cambiar los hábitos y animarse a un evento gigante al otro lado del mundo y lo ayudamos en ese camino, estamos hechos pelota".

El relato del entrenador de "Gaspi" tras su trágica muerte Sergio Bara, entrenador de "Gaspi", se emocionó al recordarlo tras su muerte: "Era muy chico" "Tuvo un final muy trágico para todo el esfuerzo que había hecho", sentenció Sergio Bara sobre el accidente aéreo donde él perdió la vida. Además, aclaró que se encariñó con el joven y que le enseñó "un montón de cosas. Cuando él llegó, no sabía quién era yo, me hizo conocer un mundo y gente que hoy quiero mucho".