Separada, Cande Tinelli sorprendió con una revelación sexual

Cande Tinelli les permitió a sus seguidores hacerles preguntas a través de su cuenta de Instagram. La hija de Marcelo Tinelli sorprendió con sus respuestas sin filtros.

"¿Qué piensas de LGTB?", consultó alguien sobre la sigla que encierra al colectivo homosexual, ya que se compone de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Cande no dudó en responder: "Apoyo 100% al amor en todas sus formas. Amor es amor, Yo amo y me enamoro de las personas , más allá del ´sexo´".

Otro de sus seguidores fue más directo y, sin rodeos, le planteó: "¿Estarías con una mujer?", y la hija del conductor se animó a subir la apuesta y contestó: "Why not?" ("¿por que no?").

Sin embargo, con sus 28 años hasta el momento a Cande solo se le conocieron novios hombres aunque ahora está soltera. La joven aprovechó la sesión de preguntas y respuestas para confirmar su separación con Luca Bonomi, con quien había salido durante un año y medio. Cande borró todas las fotos que tenía con él de sus redes sociales.