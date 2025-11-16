Se viene Rivadavia canta al país: cúando comienza la venta de entradas y qué precio tienen
El próximo año comenzará con una de las fiestas clásicas de Mendoza: Rivadavia canta al país. Te contamos cómo y cuándo comprar los tickets.
En las últimas horas, se dio a conocer el gran line up de del festival Rivadavia canta al país para su edición del año 2026. El artista de renombre que subirá al escenario será Luciano Pereyra, pero todos los demás de la lista ayudarán a que sean unos días a pura fiesta y diversión.
En esta ocasión, el festival se llevará a cabo los días 30, 31 de enero y 1 de febrero del 2026. Los primeros artistas confirmados fueron Desakta2 y Lázaro Caballero; luego llegó el momento de la gran estrella de la música folclórica y melódica de Argentina: Luciano Pereyra.
La venta de entradas para Rivadavia canta al país
Todas y cada una de las fechas se realizarán en el clásico Polideportivo de Rivadavia y las entradas saldrán a la venta próximamente. Según se dio a conocer en la cuenta de Instagram oficial del evento, la preventa comenzará el lunes 17 de noviembre a las 10:00 horas a través de la página web de Entradaweb.
Quienes quieran hacerse de entradas podrán comprarlas con tres cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarizadas. Además, únicamente con efectivo podrán comprarse los tickets en la boletería del famoso Cine Ducal de Rivadavia. Se trata de la primera preventa, por lo que los valores cambiarán con el correr de los días y a medida que se agoten.
En esta primera venta, los precios son bajo y variados. La entrada general podrá conseguirse a $17.000 y el abono por tres noches a $45.000; por otro lado, quienes residen en Rivadavia podrán comprar los tickets con un pequeño descuento: general a $15.000 y abono a $40.000, estas últimas solamente pueden comprarse de manera presencial y con DNI, máximo dos por persona.