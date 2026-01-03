¿Se va con Beto Casella o sigue con Edith Hermida en Bendita? La definición de Horacio Pagani sobre su futuro en la televisión

A través de un video, Horacio Pagani dio detalles desde sus redes sociales sobre la determinación que tomó sobre su futuro laboral, aclarando si partirá con Beto Casella a su nuevo proyecto en canal América, o si seguirá en El Nueve como integrante del panel de Bendita, bajo la conducción de Edith Hermida.

Si bien en un primer momento se dio por hecho el pase de Pagani con Casella a la señal de aire del Grupo América, lo cierto es que finalmente las negociaciones no se concretaron. Entonces, para evitar rumores y malentendidos, el periodista remarcó a través de un video: "Ya estamos en el 2026, seguimos adelante y quería hacer una aclaración, porque andan dando vueltas muchas cuestiones por ahí. Yo me quedo en Bendita, en Canal 9 con Edith Hermida".

Horacio Pagani decidió entre Beto Casella y Edith Hermida Horacio Pagani decidió entre Beto Casella y Edith Hermida Tras despejar la incógnita sobre su porvenir laboral, Horacio Pagani explicó: "Yo iba a seguirlo a Beto Casella, era lo que correspondía según mis códigos de vida. Él tenía la intención de cambiar y yo le había dicho que cambiábamos. Luego me enteré que el horario era de las diez de la noche hasta las once y media o doce, según el contrato, y esto era una situación díficil. Estuve a punto de arreglar con la gente de Mandarina que me trataron muy bien y me hicieron una oferta inmejorable, la oferta era muy buena. Pero empecé a sentir en el cuerpo que tenía que cambiar mi vida, comer a las doce de la noche tres o cuatro veces por semana, porque los domingos estoy en El Trece, y era cambiar rotundamente mi vida".

Por último, sobre su determinación de descartar la idea de seguir los pasos de Beto Casella, y tomar la decisión de seguir adelante con Edith Hermida en Bendita, Horacio Pagani concluyó: "Yo estoy operado del corazón, tengo dificultades y mi cardiólogo me pidió que me cuidara y ordenara mi vida. Una cosa es salir a las diez de la noche, como estoy saliendo ahora, y otra a las once y media o doce como ocurriría en en el otro lado. Esto influyó mucho en la difícil decisión que tuve que tomar, porque yo lo quiero mucho a Beto, que fue el que me llevó a este cambio de imagen mía de los últimos años. Entré en este juego que me gustó, y el me supo manejar todo este tiempo, le agradezco muchísimo, y también quiero a todos mis compañeros que se van a América".