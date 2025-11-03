Se supo el polémico gesto de la expareja de Dai Fernández tras confirmar su romance con Nicolás Vázquez
Se trata de Gonzalo Gerber, quien estuvo con la actriz durante siete años. Tras mostrarse juntos, el bailarín reaccionó y su acción no pasó desapercibida.
Esta historia mediática recién comienza. Tras la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, las polémicas no han parado de surgir. El "Rocky argentino" afirmó estar "conociéndose" con Dai Fernández , aunque ya se muestran juntos en lo público. En las últimas horas, cobro importancia otra figura: la de Gonzalo Gerber.
De profesión bailarín y coreógrafo, actualmente trabaja el staff de Cazzu, el hombre mantuvo una relación de siete años con Fernández. Tras los rumores y confirmaciones ambiguas del romance, el artista tomó una decisión que por supuesto, no pasó desapercibido para el ojo mediático. Su accionar revolucionó las redes sociales y demostró que la buena onda, no va más.
La decisión de Gonzalo Gerber
El bailarín dejó de seguir a su expareja y a Vázquez. Si bien los tortolitos todavía mantienen a Gerber entre sus seguidos, el coreógrafo decidió marcar una distancia irreconciliable.
La movida virtual de Gonzalo, considerada un gesto que evidencia posiblemente enojo, fue interpretado como la ruptura definitiva de todo vínculo personal y digital tras la reciente confirmación de la nueva pareja.
Hace un tiempo se dio a conocer que la noticia del nuevo romance afectó profundamente a Gonzalo Gerber. El impacto fue doble, ya que la conexión entre Dai y Nico Vázquez se forjó en el ámbito laboral y, peor aún, Vázquez y Gerber habían entablado una relación cercana.
Ambos actores compartieron escenario en la exitosa obra Tootsie y solían intercambiar numerosos likes y mensajes afectuosos en redes sociales. De hecho, fuentes cercanas a Gerber señalaron que el bailarín se encuentra "angustiado" y que "no esperaba que Nico Vázquez fuera el nuevo", ya que el actor era considerado "un fanático de la pareja".
El quiebre entre la amistad y el romance se consolidó luego de que Vázquez reconociera a principios de octubre que estaba "conociendo" a Dai, aclarando que si bien "no tiene título" la relación, esta nació del compañerismo, la amistad y el apoyo mutuo en un momento de vulnerabilidad.