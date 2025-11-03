Se supo el polémico gesto de la expareja de Dai Fernández tras confirmar su romance con Nicolás Vázquez

Esta historia mediática recién comienza. Tras la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi , las polémicas no han parado de surgir. El "Rocky argentino" afirmó estar "conociéndose" con Dai Fernández , aunque ya se muestran juntos en lo público. En las últimas horas, cobro importancia otra figura: la de Gonzalo Gerber.

De profesión bailarín y coreógrafo, actualmente trabaja el staff de Cazzu, el hombre mantuvo una relación de siete años con Fernánde z. Tras los rumores y confirmaciones ambiguas del romance, el artista tomó una decisión que por supuesto, no pasó desapercibido para el ojo mediático. Su accionar revolucionó las redes sociales y demostró que la buena onda, no va más.

El bailarín dejó de seguir a su expareja y a Vázquez. Si bien los tortolitos todavía mantienen a Gerber entre sus seguidos, el coreógrafo decidió marcar una distancia irreconciliable.

La movida virtual de Gonzalo , considerada un gesto que evidencia posiblemente enojo, fue interpretado como la ruptura definitiva de todo vínculo personal y digital tras la reciente confirmación de la nueva pareja.

Hace un tiempo se dio a conocer que la noticia del nuevo romance afectó profundamente a Gonzalo Gerber . El impacto fue doble, ya que la conexión entre Dai y Nico Vázquez se forjó en el ámbito laboral y, peor aún, Vázquez y Gerber habían entablado una relación cercana.

portadas nuevas (23) Gonzalo Gerber en las redes de Fernández y Vázquez. Créditos: Captura / Instagram

Ambos actores compartieron escenario en la exitosa obra Tootsie y solían intercambiar numerosos likes y mensajes afectuosos en redes sociales. De hecho, fuentes cercanas a Gerber señalaron que el bailarín se encuentra "angustiado" y que "no esperaba que Nico Vázquez fuera el nuevo", ya que el actor era considerado "un fanático de la pareja".

El quiebre entre la amistad y el romance se consolidó luego de que Vázquez reconociera a principios de octubre que estaba "conociendo" a Dai, aclarando que si bien "no tiene título" la relación, esta nació del compañerismo, la amistad y el apoyo mutuo en un momento de vulnerabilidad.