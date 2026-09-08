Se reveló la verdad detrás de la muerte de Ernestina Pais

Después de dos meses de incertidumbre, se conoció el resultado del peritaje final que determinó cómo murió Pais.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais llegó a su fin. A más de dos meses del accidente ocurrido el 26 de junio en un cruce ferroviario de San Isidro, la Justicia recibió la última pericia que quedaba pendiente y determinó que no hubo fallas mecánicas ni intervención de terceras personas.

La fiscal Carolina Asprella decidió cerrar el expediente luego de analizar los resultados de la pericia accidentológica realizada sobre el Honda City negro que conducía la conductora y periodista. El estudio no detectó ningún desperfecto en el vehículo que pudiera haber provocado el siniestro.

La Justicia dio por cerrada la investigación sobre la muerte de la conductora. Además, la investigación tampoco encontró indicios que permitieran sostener la participación de otra persona en el hecho. De esta manera, la Justicia dio por concluida la causa y sostuvo la hipótesis del accidente como explicación del fallecimiento.

La conclusión se alcanzó luego de reunir distintas pruebas durante la investigación. Entre ellas se analizaron las cámaras de seguridad municipales, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica realizada para reconstruir las circunstancias del episodio. Todos esos elementos fueron evaluados en conjunto por la Fiscalía y, según los resultados obtenidos, no surgieron evidencias que modificaran la hipótesis inicial del accidente.

La reconstrucción oficial determinó que la periodista falleció a causa del fuerte impacto sufrido en el cruce ferroviario. Instagram Ernepais En cuanto a la causa de la muerte, la autopsia determinó que Pais sufrió un traumatismo grave de cráneo como consecuencia del impacto. También se registraron otras lesiones internas compatibles con un accidente de tránsito.