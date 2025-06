Se olvidó de Pampita: quien es la nueva novia de Roberto García Moritán

Pero no todo es color de rosa porque, al parecer, Priscila no tendría las mejores referencias entre sus colegas. Según contó Yanina, “los compañeros de Telefe la odian, dicen que maltrata productores, que se cree Susana Giménez y que no le gusta trabajar con mujeres, solo con hombres”. A esto se sumó el testimonio de Pía Marcollese, ex pareja de El Rifle, quien la conoce desde hace años: “Yo entrenaba con ella. Siempre le puse la mejor onda, pero un día apareció con El Rifle y fue otra persona”.